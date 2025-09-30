مسجد جمکران میں 'إنا علی العہد' کے عنوان سے عوامی اجتماع + ویڈیو اور تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، شہر قم میں واقع مسجد جمکران میں، ابو المہدی ابو محمد حسن بن علی العسکری (علیہ السلام) کی ولادت باسعادت کے موقع پر، شہدائے مقاومت سید حسن نصر اللہ، سید ہاشم صفی الدین، جنرل عباس نیل فروشان اور ان ساتھی شہیدوں کی یاد منائی گئی۔ اس تقریب میں اہل بیت(ع) اور مقاومت اسلامی کے ہزاروں شیدائیوں نے شرکت کی۔
تقریب کے مقرر حجت الاسلام و المسلمین ڈاکٹر ناصر رفیعی تھے اور مدح و و ذکر کے فرائض سید رضا نریمانی نے ادا کئے۔
اس تقریب میں دفاع مقدس کے سینئر مجاہد الحاج حسین کاجی نے شہید سید حسن نصر اللہ اور امام زمانہ (علیہ السلام) سے ان کے قلبی تعلق پر روشنی ڈالی۔
تقریب کے ایک حصے میں مسجد جمکران کے زائرین نے صہیونی ریاست کا پرچم پھاڑ ڈالا اور مرگ بر آمریکا اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگا کر طفل کش جعلی صہیونی ریاست اور اس کے عالمی اور علاقائی حامیوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ