اقوام متحدہ: لبنان میں 8 لاکھ سے زائد بے گھر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ نے بتایا کہ جون سے اب تک 8 لاکھ 21 ہزار 77 افراد اپنے اصل رہائشی علاقوں میں واپس جا چکے ہیں۔
یہ اعداد و شمار ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں مذاکرات کا نیا دور اٹلی کے دارالحکومت روم میں شروع ہوا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد دونوں فریقوں کے درمیان جاری کشیدگی کا خاتمہ ہے، جبکہ یہ بات چیت جمعرات تک جاری رہنے کی توقع ہے۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور (OCHA) کی رپورٹ کے مطابق، 30 جولائی تک 8 لاکھ 21 ہزار 77 افراد اپنے گھروں کو واپس آ چکے تھے، تاہم اب بھی تقریباً 3 لاکھ 60 ہزار افراد بے گھر ہیں، جن میں سے لگ بھگ 26 ہزار افراد سرکاری پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے شدید نقصان کے باعث 7 لاکھ سے زائد افراد کو صاف پانی کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔
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