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آپریشن نصر 2؛

پہلی قسط | بنیادی ڈھانچوں کی جنگ کے جواب میں، ایران کا کھلا ہاتھ / عرب ریاستیں ہوش کے ناخن لیں

15 جولائی 2026 - 23:16
News ID: 1840787
پہلی قسط | بنیادی ڈھانچوں کی جنگ کے جواب میں، ایران کا کھلا ہاتھ / عرب ریاستیں ہوش کے ناخن لیں

بعض خلیج فارس کی بعض ریاستوں کی معاونت سے، ایران کے خلاف امریکی-صہیونی جنگ،  ایک نئے اور حساس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ دشمن نے حالیہ دنوں میں خوزستان، بندرعباس اور بوشہر جیسے علاقوں میں پانی کی تنصیبات اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ وہیں سے دوبارہ شروع ہوئی جہاں پہلے رکی تھی۔ / ٹرمپ نے جنگ بندی سے پہلے ایران کے تمام اہم ڈھانچے تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن ایران کی جوابی کاروائیوں کی وجہ سے، پیچھے ہٹ گیا۔ اب نئے تنازع میں دشمن پھر سے انہی ڈھانچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس بار خلیج فارس کی عرب ریاستوں کی شرکت سے جنگی صورتحال مزید پھیل گئی ہے۔ ایران کو اس گندی جنگ کا مناسب جواب دینا ہوگا، اور اس سلسلے میں اس کو اپنے اہداف کی فہرست میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو انجام کو پہنچی، جس کی ایک مثال عمان کی بندرگاہ الدقم میں امریکی تنصیبات پر حملہ تھا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ گذشتہ دنوں دہشت گرد امریکی دشمن کی جانب سے ایران کے بعض غیرملکی بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کے پیش نظر، مسلح افواج کے ٹارگٹ بینک میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی چنانچہ عمان کی الدقم بندرگاہ میں امریکی تنصیبات پر حملہ، ایران کی ذاتی دفاع کی حکمت عملی میں تبدیلی کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔

اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ امریکی-صہیونی جنگ، جس کو خطے کی عرب ریاستوں کی پشت پناہی حاصل ہے، حساس مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ گذشتہ دنوں خوزستان، بندرعباس، بوشہر وغیرہ میں آبی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچوں پر حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دشمن نے جنگ وہیں سے شروع کی ہے جہاں ختم ہوئی تھی۔

ٹرمپ نے 8 اپریل 2026 کو جنگ بندی کی بھیک مانگنے سے پہلے، ایران کے تمام اہم بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ دعویٰ، جس سے اس کو ایران کے ٹھوس جواب کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس مرحلے میں جنگ محاذ خاموشی کے دور میں داخل ہوئی۔

جھڑپوں کے نئے دور کے آغاز کے ساتھ، دشمن نے جنگ کو بنیادی ڈھانچوں کو نقصان پہنچانے کے مرحلے سے شروع کیا ہے، جس میں خلیج فارس کی بعض عرب ریاستوں ے کی ہم آہنگی کے ساتھ، جھڑپ کے ابعاد وسیع ہو گئے ہیں۔ یہ گندی جنگ ہے جس کا مناسب جواب دیا جانا چاہئے۔

عرب شیخوں کی عملداریوں میں ادراکی تبدیلی کی ضرورت

حالیہ دنوں میں امریکہ کے حملوں کے ساتھ چند عرب ریاستوں کی ہم آہنگی، ـ جس کی خبریں میڈیا پر آ چکی ہیں، ـ ان ریاستوں کے ادراک میں تبدیلی کی ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر 'صابر گل عنبری' کے مطابق، سفارتی تکلفات کو ایک طرف رکھیں تو ان ممالک کے رویئے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے نتائج ابھی تک ان کے ادراک میں کوئی تبدیلی نہیں لائے۔

ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط تک کے سفر کے بعد، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے ایران سے تعامل کے کچھ آثار دکھائے تھے، لیکن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی خلیجی تعاون کونسل سے ملاقاتوں اور سینٹ کام کمانڈر کی علاقائی ممالک کے فوجی کمانڈروں کے ساتھ سیکورٹی اجلاسوں نے ان ممالک کے موقف کو پھر پہلے کی طرح پرانی غلط بنیادوں کی طرف پلٹا دیا ہے۔ لہٰذا خطے میں طاقت کا توازن ازسرنو متعین کرنا ہوگا۔

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تحریر: علی  رضا محمدی

ترجمہ: ابو فروہ

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