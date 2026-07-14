امریکہ کے مجرمانہ اقدامات نے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کی غیرقانونی اور اشتعال انگیز کارروائیوں نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں امن و استحکام کو شدید متاثر کیا ہے، اور عالمی برادری کو ان اقدامات پر امریکہ سے جواب طلب کرنا چاہیے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے قبرص کے وزیر خارجہ کونسٹنٹینوس کومبوس سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران عراقچی نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مبینہ فوجی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی کشیدگی انہی اقدامات کا براہِ راست نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق، امریکہ کی اشتعال انگیز پالیسیوں نے نہ صرف علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے بلکہ تجارتی بحری نقل و حمل میں بھی غیر معمولی رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ ان واقعات کے حوالے سے امریکہ کو جوابدہ ٹھہرائے اور خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔
دوسری جانب، قبرص کے وزیر خارجہ کونسٹنٹینوس کومبوس نے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو اور مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ