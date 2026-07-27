https://ur.abna24.com/xkHMm27 جولائی 2026 - 16:41 News ID 1845797 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | شہید رہبر انقلاب کا آخری دیدار 27 جولائی 2026 - 16:41 News ID: 1845797 مآخذ: ابنا دانلوڈ 55 MB لیبلز رہبر شہید سے وداع رہبر شہید انقلاب اسلامی تہران آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای متعلقہ خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور جدید مشرقِ وسطیٰ یا 'نئی علاقائی ترتیب' لبنان کے مجاہدین کا دفاع اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک پالیسی ہے: رہبرِ معظم انقلاب شہید حسن احمد دایخ کی نمازِ جنازہ اور تدفین، بیروت کے جنوبی علاقے میں افریقہ: زاریا میں 2014 کے یومِ القدس کے شہداء کی بارہویں برسی کی تقریب منعقد
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