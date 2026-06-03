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اسرائیل حق حیات کھو گیا ہے؛

ٹرمپ کے حکم پر نیتن یاہو کی پسپائی پر صہیونیوں کا رد عمل

3 جون 2026 - 23:57
News ID: 1822172
ٹرمپ کے حکم پر نیتن یاہو کی پسپائی پر صہیونیوں کا رد عمل

ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے خاتمے اور جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کی نکیل کھینچ کر اسے بیروت پر حملے سے باز رکھا، اسرائیلی سیاستدانوں اور ذرائع نے اپنے جرائم پیشہ وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جیسے:

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی  ابنا؛

-  سابق صہیونی وزیر جنگ و وزیر خارجہ "آویگدور لیبرمین": "یہ وزیر اعظم نہیں، یہ ایک کٹھ پتلی ہے۔"

-  ایک صہیونی اخبار: "[آیۃ اللہ] مجتبیٰ خامنہ ای ٹرمپ کو کٹھ پتلیوں کی طرح دھاگے سے حرکت میں لاتے ہیں۔"

-  ایک عبرانی اخبار نے طنز و مزاح کے لہجے میں، ایرانی دھمکی سے ٹرمپ کے ڈر جانے کے بارے میں لکھا: "ہمیں امید ہے کہ ایران ٹرمپ سے یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ہتھیاروں کو تباہ کر دے۔"

-  اسرائیلی چینل i13 : "وزیر اعظم ہاؤس پر خاموشی طاری ہے۔ یہ کہ ایک امریکی صدر ـ خواہ کتنا ہی اسرائیل کا حامی ہو ـ ہماری ریاست کا انتظام چلا رہا ہے، ہم سب کے لئے باعث تشویش ہونا چاہئے۔"

-  انتہاپسند صہیونی وزیر "بن گویر": مسٹر پرائم منسٹر! وقت آگیا ہے کہ ہم امریکی صدر سے کہہ دیں: 'نہیں'۔"

-  اپوزیشن لیڈر "یائیر لاپید": "اسرائیل مکمل طور پر امریکی سرپرستی کے تحت ہے۔"

-  سابق صہیونی وزیر اعظم "نفتالی بینت": "حکومت اسرائیل کی حکمرانی کا کنٹرول کھو گئی ہے۔"

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ٹرمپ کے حکم پر نیتن یاہو کی پسپائی پر صہیونیوں کا رد عمل

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