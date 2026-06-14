کمانڈروں کی شہادت ایرانی قوم کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایرانی کمانڈروں کی شہادت اور دشمن کے حملے ایرانی قوم کے عزم کو کمزور کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے مخالفین کے مقابلے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایک سال قبل دشمن قوتوں نے یہ گمان کیا تھا کہ چند حملوں کے ذریعے وہ ایک پوری قوم کے ارادے کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس واقعے میں شہید ہونے والی شخصیات کے نام ہمیشہ کے لیے ایران کی تاریخ میں امر ہو گئے۔
غریب آبادی نے کہا کہ صہیونی حکومت اپنی بقا کے لیے ایک خودمختار ملک کے کمانڈروں اور سائنس دانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی اپناتی ہے، اور اپنی طاقت کا اظہار میدانِ عمل کے بجائے جارحیت، حملوں اور تشدد کے ذریعے کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایک سال گزرنے کے باوجود ایران نہ شکست خوردہ ہوا، نہ پسپا ہوا اور نہ ہی اس کے عزم میں کوئی کمی آئی، بلکہ ملک نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اہم کامیابیاں حاصل کیں۔
نائب وزیر خارجہ کے مطابق، ان واقعات نے ایرانی قوم کے اتحاد، استقامت اور مزاحمتی جذبے کو مزید مضبوط کیا اور یہ ثابت کیا کہ بیرونی دباؤ یا حملے عوامی ارادے کو کمزور نہیں کر سکتے۔
غریب آبادی نے اس موقع پر شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں ایران کی قومی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
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