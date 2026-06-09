جنرل اسماعیل قاآنی نے محور مقاحمت کا نیا سیکورٹی بیلٹ متعارف کرایا + تصویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل الحاج اسماعیل قاآنی نے "ویراسٹی پلیٹ فارم" پر اپنے اکاؤنٹ میں لکھا:
- بہادر اور ہیرو یمن کا بروقت اور پُراعتماد اقدام محاذ مقاومت کی ذہانت کا ثبوت ہے؛ اگر
- ضرورت پڑی تو دوسرے بھی آئیں گے۔
اس پیغام کے تسلسل میں سردار قاآنی نے محور مقاومت کا نیا سیکورٹی بیلٹ متعارف کراتے ہوئے لکھا:
- آبنائے ہرمز سے باب المندب تک اور خلیج فارس سے بحیرہ احمر تک مقاومت کا نیا سیکورٹی بیلٹ ہوگا۔
- اس خطے میں صہیونی اور امریکی ریاستوں کی شرارتوں کے نتیجے میں متحدہ مقاومتی محاذ کا ردعمل سامنے آئے گا۔
- بغیر سرحد کے مجاہدین تمہاری آمد و رفت کی گذرگاہوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں،
- جارحیت جاری رکھو گے تو وہ تمہارا گلا پکڑ لیں گے۔
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