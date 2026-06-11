ابتدائی دو لہروں امریکی دشمن کے 18 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے محکمۂ تعلقات عامہ کے بیان کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ القاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرواسپیس فورس کے بہادر مجاہدوں اور سپاہ پاسداران کی بحریہ کہ سورماؤں نے آج صبح بندرعباس ایئرپورٹ، پولیس ہیڈکوارٹر اور سپاہ کی بعض ساحلی چوکیوں اور سروسز یونٹس پر جارح اور طفل کُش امریکی فوج کی جارحیت کے جواب میں ابتدائی طور دو لہروں میں کاروائیاں کیں اور کویت میں واقع دو امریکی ہوائی اڈوں علی السالم اور احمد الجابر نیز بحرین میں شیخ عیسی امریکی اڈے میں 18 اہم امریکی تنصیبات کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم
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