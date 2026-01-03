احتجاجیوں سے بات کرتے ہیں، لیکن فسادیوں کو  اپنی جگہ بٹھانا ہوگا، رہبر انقلاب

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی انقلاب کے رہبر معظم امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے آج صبح ولادتِ مولیٰ الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کی مبارک سالگرہ اور جنرل سلیمانی کی شہادت کی چھٹی برسی کے موقع پر، 12 روزہ جنگ کے عظیم شہداء (شہدائے عظمت) کے خاندانوں سے ملاقات میں، امیرالمؤمنین کی عدالت اور تقویٰ کو ملک کی ضرورت کی دو اہم چوٹیاں اور معاشرے کے انتظآم کے لئے ضروری ترین خصوصیات قرار دیا؛ اور دشمنوں کی "نرم جنگ" کے مقابلے میں ہوشیاری اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، فرمایا: "دھوکہ، جھوٹ، بہتان اور افواہ" پر مبنی یہ جنگ وہی جنگ ہے جو علوی حکومت کے دشمنوں نے اس امام کے خلاف فوجی شکستوں کے بعد شروع کی تھی تاکہ آپؑ کے مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ ڈال سکیں۔
امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے امیرالمؤمنین کی سالگرہ کو مقام ولادت - یعنی بیت اللہ - اور اس کے مولود، کے اعتبار سے تاریخ میں ایک خاص دن قرار دیا۔ اور فرمایا: "آپؑ کی بے مثال خصوصیات میں سے، ہمیں آج دو خصوصیات یعنی "عدالت اور تقویٰ" کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں مولیٰ المتقین کو نمونۂ عمل بنا کر ان دو چوٹیوں کی طرف بڑھنا چاہئے جن پر حضرت امیرؑ کھڑے ہیں۔ البتہ اس راستے میں ہم نے کچھ پیشرفت کی ہے لیکن جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہئے، وہاں تک ابھی کچھ فاصلہ باقی ہے۔
رہبر انقلاب نے حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام) کے ہاں عدالت کے نفاذ کے مختلف طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: "آپؑ کبھی عدالت کو "شفقت، کمزوروں اور بے سہارا خاندانوں کی خدمت" کے ذریعے نافذ کرتے تھے، کبھی "ذوالفقار اور الٰہی سختی" کے ذریعے اور کبھی "صریح زبان، حکمت اور وضاحت" کے ذریعے۔"
رہبر انقلاب نے امیرالمؤمنین کو جہادِ تبیین کا سرچشمہ قرار دیا اور فرمایا: "ان کا مالک اشتر کو لکھا گیا حکومتی فرمان ایسے مفاہیم سے بھرا ہؤا ہے جو عدالت (عدل و انصاف) کے قیام پر منتج ہوتے ہیں۔"
امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے امام علی (علیہ السلام) کے تقویٰ کی روشوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: "امیرالمؤمنین (علیہ السلام) کبھی تقویٰ کو عبادت گاہ، نماز اور خدا کے حضور گڑگڑاہٹ میں ظاہر و عیاں کرتے تھے اور عرش کے فرشتوں کو حیرت اور رشک میں ڈال دیتے تھے؛ کبھی مسلمانوں کی وحدت کو قائم رکھنے اور ان کے درمیان اختلاف کا راستہ روکنے کے لئے اپنے حق سے صبر، خاموشی کے ساتھ چشم پوشی کے ذریعے، تقویٰ کو عملی جامہ پہناتے تھے اور کبھی "لیلۃ المبیت" اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کے غزوات میں [دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہوکر۔"
آپ نے عوام بالخصوص ذمہ داران کے لئے حضرت امیرؑ کے تقویٰ کے طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "عدالتِ علویہ بھی ملک کی سب سے سنجیدہ اور بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے اور آج ہمارے پاس ـ تاریخ کے شیعوں کے برعکس، ـ عدالت کی پیروی نہ کرنے اور اسے نافذ نہ کرنے کے لئے کوئی عذر نہیں ہے۔ کیونکہ حکومتی نظام "اسلامی جمہوریہ اور علوی نظام" ہے۔
رہبر انقلاب نے عدالت و تقویٰ کے نفاذ میں رکاوٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: "کبھی خوف، کبھی تذبذب اور دوستیوں کی رعایت، اور کبھی دشمن کی رعایت آڑے آتی ہے؛ لیکن بلاوجہ کی رعایت دیئے بغیر، عدالت و تقویٰ کے فروغ کی طرف بڑھنا چاہئے۔
آپ نے امت اور ذمہ داروں کی توجہ امیرالمؤمنینؐ کی زندگی کے ایک اہم نکتے کی طرف مبذول کراتے ہوئے فرمایا: "اس بات پر دھیان دینا چاہئے کہ مولیٰ المتقینؑ رسول اللہؐ کے زمانے اور اپنی خلافت کے سالوں میں تمام فوجی مہمات میں فاتح اور کامیاب رہے لیکن شکست خوردہ دشمنوں کی طرف سے عوام کو دھوکہ دینے اور سست کرنے کی مختلف چالیں، بہت سے مواقع پر امیرالمؤمنین علیؑ کے اہداف کی تکمیل میں رکاوٹ بن گئیں۔"
رہبر انقلاب نے افواہوں کی تخلیق، جھوٹ اور فریب کے استعمال، نفوذ (اثر و رسوخ اور دراندازی) اور اسی قسم کی دوسری چالوں کو ـ جو آج کے اصطلاحی معنوں میں "نرم جنگ" کہلاتی ہیں، ـ مولیٰ المتقین کے دشمنوں کی پالیسی قرار دیا تاکہ اس دور کے معاشرے کو بے مقصد اور شک میں مبتلا، کیا جا سکے۔
آپ نے فرمایا: "جب عوام سست ہو جائیں تو اہداف کی تکمیل ناممکن ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سنتِ الٰہیہ کے مطابق کام عوام کے ہاتھ میں ہے اور ان ہی کے ذریعے انجام پاتا ہے۔"
امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے نرم جنگ میں دشمن کے مقصد، عوام کو بے مقصد اور مایوس بنانا، اور قوم میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، قرار دیا اور فرمایا: "جیسا کہ امیرالمؤمنین کے دور میں عوام کو بدظن کرنے کے لیے افواہ سازی اور جھوٹ کا سہارا لیا گیا، آج بھی بالکل وہی اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ البتہ ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ مشکل میدانوں میں اور ہر جگہ، جہاں ان کی موجودگی اور مدد کی ضرورت ہو، وہ مضبوطی سے کھڑی ہے اور دشمن کو مایوس کر دیتی ہے۔"
آپ نے ایرانی قوم کے مضبوط جذبے کو بدخواہوں کی تشویش کا باعث قرار دیا اور مزید فرمایا: "نرم جنگ کے میدان میں دشمن اور کچھ نااہل یا غافل افراد کا ایک ہتھیار، ایرانی قوم کی 'کامیابیوں اور صلاحیتوں کا انکار' ہوتا ہے۔ کیونکہ قومی صلاحیتوں سے غفلت، دشمن کے سامنے ذلت اور ہتھیار ڈالنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔"
آپ نے ایک ہی دن میں تین سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے اور ایرو اسپیس، بائیو ٹیکنالوجی، طب، علاج معالجے، نینو اور دفاع و میزائل سازی جیسے مختلف سائنسی شعبوں میں ایران کی حیرت انگیز ترقی کو ملک و قوم کے باصلاحیت نوجوانوں کے بڑے کارنامے قرار دیا؛ اور فرمایا: "دشمن ـ اور بدقسمتی سے کچھ اندرونی عناصر ـ پابندیوں کی صورت حال میں حاصل کی گئی ان بڑی ترقیوں کو چھپاتے ہیں اور عوام تک نہیں پہنچنے دیتے۔"
امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے مزید فرمایا: "وہ عنصر جس نے 12 روزہ جنگ میں دشمن کو جنگ بندی کی بھیک مانگنے پر مجبور کیا اور اس کے بعد بھی یہ پیغام دیا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ ایرانی قوم کی طاقت و صلاحیت ہے۔ گوکہ ہم اس خبیث، شریر، فریبی اور جھوٹے دشمن کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔"
آپ نے فرمایا: "حالیہ تین سیٹلائٹس کے اجراء میں شامل سائنسدانوں کی اوسط عمر 26 سال ہے جو کہ ایرانی قوم کے انسانی وسائل کے عظیم خزانے کا نمونہ ہے۔ اس وقت وہ ہرزہ سرائی کرنے والا امریکی جب ایرانی قوم کے بارے میں بات کرتا ہے تو کچھ بدگوئی کرتا ہے، کچھ دھوکہ دیتا ہے، اور پھر وعدے بھی دیتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے آج ایرانی قوم بلکہ پوری دنیا نے امریکہ کو پہچان لیا ہے اور اس کی رسوائی پوری دنیا میں طشت از بام ہو چکی ہے۔"
رہبر انقلاب اسلامی نے 'دشمن کی حقیقی پہچان' کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور فرمایا: "عوام نے 12 روزہ جنگ میں خود امریکہ کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ حتی کہ وہ لوگ بھی جو ملک کے مسائل کا حل امریکہ سے مذاکرات میں دیکھتے تھے، انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ مذاکرات کے دوران ہی امریکی حکومت جنگ کی تیاری میں مصروف تھی۔"
