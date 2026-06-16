انصارالله یمن: ایران کی سیاسی و عسکری استقامت نے امریکی بالادستی کو کمزور کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کی انصاراللہ تحریک سے وابستہ ایک عسکری عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کی سیاسی اور عسکری استقامت نے خطے میں امریکی بالادستی (ہژمونی) کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اسرائیلی منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔
یمن کی مسلح افواج کے شعبہ اطلاعات و پروپیگنڈا کے نائب سربراہ بریگیڈیئر عبداللہ بن عامر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ حالیہ علاقائی محاذ آرائی میں ایران کی قیادت میں مزاحمتی محور نے امریکی-اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کشمکش کے نتیجے میں خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے اور واشنگٹن و تل ابیب کے توسیع پسندانہ منصوبوں کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔
ان کے مطابق ایران کے خلاف کیے گئے حملے اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے، جن میں ایران کے سیاسی نظام کو کمزور کرنا، جوہری پروگرام کو روکنا، میزائل صلاحیتوں کو محدود کرنا اور علاقائی اتحادیوں سے تعلقات توڑنا شامل تھا۔
بریگیڈیئر بن عامر نے کہا کہ ایران نے نہ صرف عسکری میدان میں مزاحمت دکھائی بلکہ سیاسی اور سفارتی سطح پر بھی مضبوط مؤقف اپنایا، جس نے واشنگٹن کو مذاکرات اور زمینی حقائق کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت خطے میں کشیدگی کم کرنے اور نئے مذاکراتی مرحلے کی طرف ایک قدم ہے، جس کے اثرات جوہری مذاکرات پر بھی پڑ سکتے ہیں۔
یمنی عہدیدار کے مطابق مزاحمتی قوتیں—جن میں لبنان، عراق اور یمن شامل ہیں—نے اس عمل میں اہم کردار ادا کیا اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو محدود کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے داخلی اتحاد اور قیادت پر عوامی اعتماد کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کی، جس نے بیرونی دباؤ اور اندرونی عدم استحکام کی کوششوں کو ناکام بنایا۔
بیان کے آخر میں انہوں نے عرب ممالک کو مشورہ دیا کہ وہ خطے میں بدلتے ہوئے حالات سے فائدہ اٹھائیں، اپنی پالیسیوں پر نظرثانی کریں اور اسرائیل کو اصل خطرہ سمجھیں۔
یہ بیانات یمنی عسکری نمائندے کے موقف پر مبنی ہیں اور آزاد ذرائع سے ان کی تصدیق نہیں کی گئی۔
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