جنگ بندی کا واحد راستہ، جارحوں کا انخلا ہے / ہم اسرائیلی حملوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ سیکریٹری جنرل حزب اللہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے عید غدیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا:
- ہم جارحیتوں کے مکمل خاتمے، حقیقی جنگ بندی کے قیام اور لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا کی اپنی پالیسی پرکاربند ہیں۔
- جنگ بندی کو وسیع البنیاد ہونا چاہئے؛ نہ یہ کہ جنوبی لبنان کو دوسرے علاقوں سے الگ کیا جائے، اور اسرائیل بدستور، آزادانہ قتل عام کرے۔
- ہم کسی بھی حملے کا جواب دیں گے۔
- جب تک کہ ہماری بستیاں محفوظ نہیں ہونگی اور لبنانی عوام شہید ہوتے رہیں گے، مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادکاروں کی بستیاں محفوظ نہيں ہو پائیں گی۔"
- اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی سرزمین واپس لینے اور مشترکہ امریکی-اسرائیلی جارحیتوں کے مقابلے میں اپنے حقوق حاصل کرنے میں مدد بہم پہنچائی۔
- اسلامی جمہوریہ ایران ـ اپنے خلاف امریکی-اسرائیلی جارحیت روکنے کے ساتھ ساتھ، ـ لبنان میں وسیع البنیاد جنگ بندی قائم کرنے کے لئے کوشاں ہے۔
- واشنگٹن کا حالیہ منصوبہ، مہمل اور ذلت آمیز مذاکرات کا نتیجہ ہے۔
- یہ منصوبہ "عظیم تر اسرائیل" کے امریکی-صہیونی منصوبے کے تحت، لبنان کو اسرائیل کی تحویل میں دینا چاہتا ہے۔
- دشمن کے منصوبے کا مقصد مقاومت کے نہتا کرنا ہے۔
- مقاومت غیر مسلح ہوگی تو لبنان کی رہی سہی طاقت نیست و نابود ہوجائے گی اور لبنانی عوام کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔
- ہم لبنان کو لیبیا نہیں بننے دیں گے۔
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