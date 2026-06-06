صہیونی ڈرون حملے میں لبنانی فوج کے بریگیڈیئر کی شہادت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،لبنان کے ایک سکیورٹی ذریعے کے مطابق جنوبی لبنان میں ایک گاڑی پر کیے گئے اسرائیلی ڈرون حملے میں لبنانی فوج کے ایک بریگیڈیئر اور ایک فوجی شہید ہوگئے۔
لبنانی فوج نے ہفتے کے روز جاری بیان میں تصدیق کی کہ خردلی ـ نبطیہ شاہراہ پر ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے حملے میں فوج کے متعدد اہلکار متاثر ہوئے، جن میں ایک افسر بھی شامل تھا۔ بعد ازاں سکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ شہید ہونے والا افسر بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز تھا۔
اطلاعات کے مطابق حملہ جنوبی لبنان کے نبطیہ ضلع میں واقع سڑک پر کیا گیا، جہاں ایک ڈرون نے فوجی اہلکاروں کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور موقع پر جانی نقصان ہوا۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج پر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ شب جنوبی لبنان کے علاقے حاصبیا میں ایک اسکول پر بھی گولہ باری کی گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
لبنان کی وزارتِ صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے آغاز سے جاری حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 3,558 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 10,870 سے تجاوز کر چکی ہے۔
سیاسی و سکیورٹی مبصرین کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں جاری کشیدگی اور سرحدی حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن رہے ہیں، جبکہ شہری اور فوجی دونوں طبقات اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں۔
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