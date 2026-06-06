حزب اللہ رہنما: حکومتی مؤقف تشویشناک، لبنان کی حمایت میں ایران کا کردار ثابت شدہ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزب اللہ کے میڈیا شعبے کے سربراہ ابراہیم الموسوی نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے اعلان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی حکومت کا مؤقف تشویشناک ہے اور ملک کو درپیش چیلنجز کے مقابلے میں قومی مفادات کے مطابق مؤثر حکمتِ عملی اختیار نہیں کی جا رہی۔
ابراہیم الموسوی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایسے وقت میں جب لبنان کو مسلسل حملوں اور سکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، حکومت کو قومی طاقت کے ذرائع کو مضبوط بنانے اور داخلی اتحاد کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ لبنان کی حمایت کے حوالے سے ایران کا مؤقف واضح اور مستقل رہا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی قیادت اور عوام مختلف مواقع پر لبنان کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے رہے ہیں اور علاقائی سطح پر بھی اس حمایت کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔
حزب اللہ کے رہنما نے کہا کہ کسی بھی جنگ بندی کے لیے چند بنیادی شرائط ضروری ہیں، جن میں مکمل اور جامع جنگ بندی، متنازع علاقوں سے غیر ملکی افواج کا انخلا، متاثرہ شہریوں کی واپسی، تعمیرِ نو کا آغاز اور قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔
اسی سلسلے میں لبنانی پارلیمان میں مزاحمت نواز بلاک کے رکن ایہاب حمادہ نے بھی حالیہ جنگ بندی معاہدے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار امن کے لیے تمام فریقوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ جنوبی لبنان میں جاری کشیدگی کے باوجود مزاحمتی گروہوں کی سرگرمیاں برقرار ہیں اور زمینی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ کے حوالے سے پیش رفت کا اعلان کیا گیا، تاہم مختلف سیاسی اور عسکری حلقے اس معاہدے کی مؤثریت اور عملی نتائج کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔
علاقائی مبصرین کے مطابق جنوبی لبنان کی صورتحال بدستور حساس ہے اور پائیدار استحکام کے لیے سفارتی کوششوں، سیاسی اتفاقِ رائے اور زمینی حقائق کے مطابق عملی اقدامات کی ضرورت برقرار ہے۔
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