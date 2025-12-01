لبنان کے پارلیمنٹ اسپیکر کی پوپ سے ملاقات

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پوپ لیو XIV اتوار کو بیروت کے رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ وہ اس دوران مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، مساجد اور قدیم گرجا گھروں کا دورہ کریں گے، 2020 کے دھماکے کے متاثرین کی یاد میں بیروت کے بندرگاہ پر دعا کریں گے اور صدر جوزف عون سے نجی ملاقات کریں گے۔
لبنانی ذرائع کے مطابق، پوپ اس دورے کے دوران لبنان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے اور ملک کے قومی رہنماؤں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔
پوپ لیو XIV ترکی کے دورے کے بعد مشرق وسطیٰ کے تاریخی دورے کے دوسرے اور آخری مرحلے میں لبنان پہنچے ہیں تاکہ زائرینی حملوں کے نئے خطرات کے سائے تلے دبی ہوئی ملک میں امن کا پیغام دیں۔
لبنانی رہنماؤں نے، جن کے ملک میں ایک ملین شامی اور فلسطینی پناہ گزین ہیں اور جو کئی سالہ اقتصادی بحران سے نمٹ رہا ہے، آنے والے مہینوں میں اسرائیلی حملوں میں ممکنہ اضافے پر تشویش ظاہر کی ہے۔
شیخ نعیم قاسم، جنرل سیکریٹری حزب اللہ لبنان، نے جمعہ کو اپنے خطاب میں امید ظاہر کی کہ پوپ کے دورے سے اسرائیلی حملوں کا سلسلہ ختم کرنے میں مدد ملے گی۔
