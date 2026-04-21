پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کی اپیل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق دار نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر زور دیا ہے۔
یہ بات انہوں نے امریکہ کی ناظم الامور ناتالی ای بیکر سے ملاقات کے دوران کہی، جس میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق، اسحاق دار نے کہا کہ موجودہ کشیدہ حالات میں مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا واحد مؤثر حل ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی میں توسیع کریں اور بات چیت کو موقع دیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیری روابط ناگزیر ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کا یہ مؤقف خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
