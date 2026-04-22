 آبنائے ہرمز سے متعلق 1982 کنونشن کی پابندی لازم نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے ایک قانونی ماہر کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے متعلق 1982 کے بین الاقوامی سمندری قانون کنونشن کا پابند نہیں ہے، اور موجودہ حالات میں اس کنونشن کے اصول عملی طور پر مؤثر بھی نہیں رہتے۔
یہ بات علی بہادری جهرمی نے ایک انٹرویو میں کہی، جس میں انہوں نے بین الاقوامی سمندری قوانین اور علاقائی پانیوں کے حقوق پر گفتگو کی۔ ان کے مطابق ایران نے اس کنونشن پر مکمل توثیق نہیں کی، اس لیے اس کی قانونی ذمہ داریاں اس پر لاگو نہیں ہوتیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اس کنونشن کے بعض حصوں پر ابتدائی دستخط کیے تھے، مگر واضح تحفظات کے ساتھ۔ ان کے مطابق ایران نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کنونشن بعض حالات میں بین الاقوامی عرف کے طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عمان نے بھی اس کنونشن کے حوالے سے تشریحی اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں "پرامن گزر" (innocent passage) کے اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز جیسے اہم اسٹریٹجک آبی راستے پر قانونی تشریحات اور سیاسی مفادات اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے کی قانونی صورتحال پیچیدہ رہتی ہے۔
آپ کا تبصرہ