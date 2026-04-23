ایران پر امریکی پابندیوں کی حکمتِ عملی ناکام ہو گی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نیو یارک ٹائمز نے ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کی حکمت عملی مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتی ہے۔
رپورٹ میں امریکی ماہر پالیسی جینیفر کاوانا کے تجزیے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے پابندیاں عائد کرنا ایک بار پھر مرکزی حکمت عملی کے طور پر سامنے آیا ہے، تاہم یہ طریقہ اکثر دیرپا اور سست اثرات رکھتا ہے اور فوری سیاسی نتائج نہیں دیتا۔
تجزیے کے مطابق امریکہ کا مقصد ایران کی معیشت پر دباؤ ڈال کر اسے علاقائی پالیسیوں میں تبدیلی اور خاص طور پر تنگه هرمز جیسے اسٹریٹجک راستوں کے حوالے سے رعایت دینے پر مجبور کرنا ہے، لیکن یہ ہدف عملی طور پر حاصل کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی معیشت دباؤ کے باوجود مکمل طور پر کمزور نہیں ہوئی، کیونکہ وہ متبادل تجارتی راستوں اور عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتوں کے ذریعے جزوی طور پر توازن قائم رکھتا ہے۔
مزید یہ کہ تجزیہ کاروں نے تاریخی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی محاصرے اکثر فوری نتائج نہیں دیتے، بلکہ تنازعات کو طویل کرتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں مختلف عالمی جنگوں اور کیوبا و وینزویلا کے کیسز میں دیکھا گیا۔
آخر میں رپورٹ یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ پابندیاں بعض معاشی دباؤ ضرور پیدا کرتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے فوری سیاسی اہداف حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ حکمت عملی الٹا اثر بھی ڈال سکتی ہے، جس سے تنازعات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ