ڈیموکریٹس کا ٹرمپ کی جنگ کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ میں سینیٹ کے ڈیموکریٹ رہنما چاک شومر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاری تنازع کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جیسے جیسے یہ جنگ جاری رہتی ہے، امریکہ مزید پیچیدگیوں اور مشکلات میں پھنس رہا ہے، اور اس کے اثرات معیشت، عسکری تیاری اور قومی سلامتی پر منفی طور پر پڑ رہے ہیں۔
چاک شومر نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کئی ہفتوں سے جنگ ختم کرنے کے وعدے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی۔
رپورٹ کے مطابق امریکی سینیٹ میں اس جنگ سے متعلق اختیارات صدر کو دینے یا محدود کرنے پر بار بار ووٹنگ ہوئی ہے، تاہم ڈیموکریٹس کی کوششیں ناکام رہی ہیں اور ریپبلکن اکثریت نے حکومتی عسکری اقدامات کی حمایت جاری رکھی ہے۔
سینیٹ میں پیش کی گئی ایک قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ امریکی افواج کو اس تنازع سے نکالنے کا مطالبہ کیا جائے، لیکن اسے اکثریت نے مسترد کر دیا۔
چاک شومر نے زور دیا کہ جنگ کو طول دینا امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے اور اس سے نکلنے کا عمل وقت کے ساتھ مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے فوری فیصلہ ضروری ہے۔
آپ کا تبصرہ