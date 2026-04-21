جے ڈی وینس بارہا پاکستان روانہ، مگر نہ پہنچ سکے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، واشنگٹن/اسلام آباد: امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس گزشتہ تین دنوں کے دوران کئی بار پاکستان کے لیے روانہ ہوئے، تاہم وہ کسی بھی بار اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔
رپورٹس کے مطابق یہ پانچویں مرتبہ ہے جب وینس کے اسلام آباد جانے کی خبر سامنے آئی، لیکن ہر بار ان کی آمد عمل میں نہیں آ سکی۔ بعض اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا کہ دیگر امریکی شخصیات جیسے جیرڈ کشنر بھی ممکنہ طور پر اس سفر میں شامل ہو سکتے تھے۔
میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہر چند گھنٹوں بعد وائٹ ہاؤس کے حوالے سے نئی خبریں سامنے آتی رہیں، جن میں وینس کے پاکستان روانہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے، مگر ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو پاتی۔
دوسری جانب تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس قسم کی خبروں کا مقصد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں پر اثرانداز ہونا اور عوامی رائے کو متاثر کرنا ہو سکتا ہے۔
ابھی تک ان دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق سامنے نہیں آئی، جبکہ خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔
آپ کا تبصرہ