ایران کا سخت ردعمل، جارحیت کے مبدا کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارتِ خارجہ نے امریکہ پر گزشتہ شب کیے گئے حملوں اور مبینہ جارحانہ کارروائیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران اپنے دفاع کے حق کے تحت ہر ممکن آپشن استعمال کرے گا۔
وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے ایک آئل ٹینکر پر آبنائے ہرمز میں حملہ اور جزیرہ قشم میں ایک مواصلاتی تنصیب کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ یہ کارروائیاں بعض علاقائی ممالک کی سرزمین اور سہولیات کے استعمال سے کی گئیں، جس پر ایران نے ان ممالک کی ذمہ داری کو بھی اجاگر کیا ہے۔ تہران کے مطابق کسی بھی ملک کی جانب سے اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ ایران اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا اور جارحیت کے مبدا اور اس کے معاون عناصر کو نشانہ بنانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس صورتحال کے تمام نتائج اور نقصانات کی ذمہ داری ان فریقوں پر عائد ہوگی جو اس مبینہ جارحیت میں شریک یا معاون بنے ہیں۔
یہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران و امریکا کے درمیان حالیہ الزامات کے تبادلے کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔
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