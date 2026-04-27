ایران کے سفیر کا حکومت اور عوامِ پاکستان کا شکریہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے اعلیٰ سطحی ایرانی وفد کی میزبانی پر حکومت اور عوامِ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت، خصوصاً عوام، کی جانب سے پرتپاک استقبال کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر بھی قدردانی ظاہر کی کہ پاکستان نے خطے میں جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔
یہ وفد ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی قیادت میں اسلام آباد کا دورہ کر رہا تھا، جہاں انہوں نے اعلیٰ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔
ان ملاقاتوں میں شہباز شریف (وزیر اعظم)، محمد اسحاق ڈار (وزیر خارجہ) اور سید عاصم منیر (آرمی چیف) شامل تھے۔
دورے کے دوران دوطرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور امن کے قیام کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
