ایران سے مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار امریکہ:چین

اہل نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، چین نے ایران کے جوہری معاملے پر جاری مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے اور واشنگٹن سے سنجیدگی اور دیانت داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
چینی حکومت نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ معاہدہ عدم پھیلاؤ جوہری ہتھیار کے تناظر میں امریکہ کو ایران کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ چین کے مطابق امریکی رویہ اور حد سے زیادہ مطالبات مذاکرات میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔
چین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کا جوہری معاہدے سے انخلا موجودہ کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔
دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور کسی بھی وقت پیش رفت ممکن ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی طاقتیں اس معاملے میں مختلف مؤقف رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ایران کے جوہری مسئلے کا حل مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔
