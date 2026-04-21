اسلام آباد مذاکرات کا مستقبل واشنگٹن کے فیصلے پر منحصر ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اٹلی میں ایران کے سفیر محمدرضا صبوری نے کہا ہے کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کا مستقبل مکمل طور پر امریکہ کے رویے اور فیصلوں پر منحصر ہے۔
ایک اٹالوی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو نیک نیتی کے ساتھ قبول کیا، تاہم امریکہ کی "زیادہ مطالبات" اور ماضی میں سفارتی وعدوں کی خلاف ورزیوں نے اعتماد کو کمزور کیا ہے۔
صبوری کے مطابق ایران کو امریکہ کی نیت پر سنجیدہ تحفظات ہیں، اور موجودہ صورتحال میں مذاکرات کی پیش رفت کا دارومدار واشنگٹن کے طرزِ عمل پر ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی سمندری حدود اور خاص طور پر آبنائے ہرمز کے حوالے سے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، اور جب تک ایران کے حقوق کا احترام نہیں کیا جاتا، صورتحال معمول پر نہیں آ سکتی۔
ایرانی سفیر نے یہ بھی کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی ادارے اور حتیٰ کہ بعض امریکی ادارے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ حالیہ کشیدگی کے پیچھے سیاسی دباؤ اور مخصوص لابیوں کا کردار ہے، اور ایران ان اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سمجھتا ہے۔
صبوری نے آخر میں کہا کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی یا ایران کے جہازوں پر کارروائیاں جاری رہیں تو تہران مناسب اور متناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
