وعدہ صادق-3؛

ایرانیوں کا وہ ہندسہ '22' جس سے اسرائیلی سٹپٹا جاتے ہیں + ویڈیوز اور تصاویر

9 نومبر 2025 - 21:54
News ID: 1748590
ایرانی مسلح افواج نے 12 روزہ جنگ کے دوران میزائل، ڈرون اور سائبر حملوں کا ایک '22 لہروں پر مشتمل سلسلہ' عمل میں لا کر اسرائیل کی گہرائی میں اہم اسٹراٹیجک اہداف کو نشانہ بنایا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سپاہ پاسداران کے مرکزی ترجمان بریگیڈیئر جنرل پاسدار علی محمد نائینی نے حال ہی میں کہا: "ایرانی میزائلوں نے پورے مقبوضہ علاقے کو غیر محفوظ بنا دیا؛ سپاہ کی ایرواسپیس فورس کی تخلیقی منصوبہ بندی اور مسلسل میزائل آپریشنز (آپریشن وعدہ صادق کے دوران میزائل حملوں کی '22' لہریں) کے ذریعے، دشمن کو خطرے کے مسلسل الارم، پناہ گاہوں میں جانے اور بھاگنے کے تجربے سے بھاگنا پڑا۔"

نگاهی به 22 موج عملیات وعده صادق 3 علیه سرزمینهای اشغالی

حیفا ریفائنری

یہ حقائق اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کے بدترین سینسرشپ کے باوجود سامنے آئے ہیں، جنہوں نے ایران کے حملوں سے ہونے والے نقصانات کی خبروں اور تصاویر کی اشاعت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تاہم، سوشل میڈیا اور عبرانی اور بین الاقوامی میڈیا پر شائع ہونے والی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو بے مثال نقصانات اٹھانا پڑے ہیں۔

اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے صہیونی ریاست کی جارحیت کے جواب میں "وعدہ صادق 3" آپریشن کے دوران میزائل، ڈرون اور سائبر حملوں کا ایک سلسلہ انجام دے کر اسرائیل کی گہرائی میں انتہائی اہم اسٹراٹیجک اہداف کو نشانہ بنایا۔

ایران با کدام موشک و پهپادش به اسرائیل پاسخ داد؟ + تصاویر - همشهری آنلاین

اہم ڈھانچوں کے 'بیچوں بیچ' 'خفیہ اسرائیلی اسٹراٹیجک اہداف' پر درست اور کاری ضرب

ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے مقبوضہ علاقوں پر '22' لہروں میں حملہ کرتے ہوئے 26 سے زیادہ اہم اور اسٹراٹیجک اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں صہیونی ریاست کے فوجی، سیکورٹی اور تحقیقاتی مراکز شامل ہیں۔

• فوجی میدان میں، "نواتیم"، "ہاتزریم"، "تل نوف"، "عوودا"، "رامات ڈیوڈ" ایئر بیسز اور "بن گوریون" ہوائی اڈے کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔

• سیکورٹی شعبے میں، تل ابیب انٹیلی جنس سینٹر، "کریا" ہیڈکوارٹر، موساد کا دفتر، حیفا میں داخلہ وزارت کی عمارت اور اسرائیلی فوج کی انٹیلی جنس کی عمارت کو نقصان پہنچا۔

• تحقیقی اور فوجی ٹیکنالوجی کے اہداف میں، "وائزمین انسٹی ٹیوٹ"، "رافائل ریسرچ سینٹر"، اسرائیلی "بائیولوجیکل ریسرچ سینٹر"، "سیل ٹاور" اور "گاو یام ٹیکنالوجی پارک" میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنے۔

آغاز حملات موشکی انتقامی ایران علیه اسرائیل +فیلم - مشرق نیوز

• صہیونی ریاست کے توانائی اور بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے بھی اس آپریشن کے اہداف تھے۔ توانائی کے شعبے میں "بازان" آئل ریفائنری، "اشدود" اور "حیفا" پاور پلانٹس، "حیفا" ریفائنری، "اشدود" بجلی گھر کے ترسیل کا نظام اور تیل کی سہولیات نیز "تمار" اور "لویاتان" گیس فلیلڈز  کو نقصان پہنچا۔

• بندرگاہوں اور اقتصادی اہداف کے حصے میں، "حیفا" بندرگاہ، "اشدود" کی سہولیات، اور حملے کا نشانہ بنے۔

تاہم اسرائیل میں میڈیا سینسرشپ کی شدت کی وجہ سے، حقیقی اہداف کی فہرست اعلان کردہ چیزوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔

صہیونی ریاست کی فوج کے رویے سے واضح ہے کہ صہیونی ریاست معلومات کو سخت سینسر کرتی ہے۔ یہ عمل "وعدہ صادق-2" اور "وعدہ صادق-3" دونوں میں دہرایا گیا؛ یہاں تک کہ انہوں نے شہریوں کے دو بار یہ مختصر پیغام (SMS) چلایا کہ "اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر شائع کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے۔" سینسر کا حال یہ ہے کہ حتیٰ اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے اور شائع کرتا ہے، تو مصنوعی ذہانت اسے ہٹا دیتی ہے۔ لہٰذا، جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے، وہ حقیقت کا محض ایک انتہائی سینسر شدہ حصہ ہے۔

ایرانی میزائلوں کا اسرائیلی ڈیفنس سسٹمز کو پار کرنا دنیا کے لئے حیرت کا باعث

ڈاکٹر سعد اللہ زارعی کے مطابق، اسرائیل کے پانچ دفاعی نظاموں پر 85 ارب ڈالر سے زیادہ کی لاگت آئی ہے اس کے باوجود، مقبوضہ علاقوں میں اہم اہداف کے تباہ ہونے کے علاوہ، ایرانی میزائلوں کا اسرائیل کے کروڑوں ڈالر کے دفاعی نظاموں کو پار کرنا بھی دنیا بھر میں حیرت کا باعث بنا ہے۔

واکنش چهره‌های فرهنگی و هنری به عملیات «وعده صادق 2» + عکس - ایسنا

صہیونی ریاست کا ہوائي اڈہ اور ایف-35 کے ہینگرز

تصاویر منتشر شده از اسرائیل پس از حمله موشکی امروز

جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وعدہ صادق-3 سے پہلے امریکہ اور صہیونی ریاست کی اسرائیلی ڈیفنس سسٹمز کی صلاحیتوں کے بارے میں تمام دعوؤں کے باوجود، ایرانی میزائلوں نے ان نظاموں کی ناکامی ثابت کر دی ہے۔

هدف قرار گفتن موسسه تحقیقات بیولوژیکی اسرائیل در نس‌زیونا - مشرق نیوز

درحقیقت، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے میزائل سسٹمز دشمنوں کے لئے ایک واضح پیغام کے حامل ہیں اور وہ یہ کہ: "کسی بھی جارحیت کا جواب انتہائی سخت ہوگا ایسا غیر متوقع جواب، جسے چھپائے نہ چھپایا جا سکے گا، اور یہ کہ ملک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو بے مثال طاقت کے ساتھ یقینی بنایا گیا ہے۔"

