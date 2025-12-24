  1. اصلی صفحہ
فی الحال اسرائیل کے ساتھ معمول سازی کے خواہاں نہیں ہیں، سعودی شہزادہ

24 دسمبر 2025 - 07:05
News ID: 1765451
سعودی عرب کی انٹیلی جنس ایجنسی کے سابق سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ریاض کا موجودہ حالات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اس موقف کی تبدیلی تل ابیب کے رویے میں بنیادی تبدیلی پر منحصر ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے صہیونی اخبار 'ٹائمز آف اسرائیل' کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاملے کو اپنے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا ہے۔

ان کے بقول، ریاض اس معاملے پر صرف اس صورت میں دوبارہ غور کر سکتا ہے جب اسرائیل تسلیم شدہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق "معمول کے رویے" کا مظاہرہ کرے۔

سعودی حکومت کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کی معمول سازی کے لئے مذاکرات کی بحالی کے امکانات کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں اور صہیونی ذرائع اور حکمرانوں نے ان قیاس آرائیوں کو ہوا دی ہے۔

