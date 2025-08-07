اسرائیل 12 روزہ جنگ میں ایرانی میزائلوں سے ہونے والے نقصانات کو سینسر کررہا ہے، فرانس 24 +ویڈیوز و تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا:
بنیادی نکات:
1۔ اسرائیلی سینسرشپ کا بے پناہ نظام:
- فرانس 24 کے مطابق، اسرائیلی حکومت نے 12 روزہ جنگ (13-25 جون 2025) کے دوران فوجی، اقتصادی اور اسٹریٹجک نقصانات کو چھپانے کے لیے مکمل میڈیا پابندیاں عائد کیں۔
- اسرائیلی فوج کے "سانسر ایڈمنسٹریشن" نے تمام تصاویر، ویڈیوز اور اعدادوشمار پر کنٹرول کیا، حتیٰ کہ بین الاقوامی میڈیا کو بھی رپورٹنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔
2۔ ایرانی حملوں کے ثبوت:
- فرانس 24 کی تحقیقاتی ٹیم نے سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا کے مواد اور مقامی ذرائع کی مدد سے درج ذیل اہم نقصانات ثابت کیے:
• حیفا آئل ریفائنری (14 جون):
• 2 میزائل حملوں سے 150-200 ملین ڈالر کا نقصان۔
• ریفائنری کی مکمل بحالی اکتوبر 2025 تک ممکن نہیں۔
• وائزمین انسٹی ٹیوٹ (14 جون):
• 45 لیبارٹریز تباہ، سینکڑوں ملین ڈالر کا نقصان۔
• فوجی اڈوں پر حملے:
• کیمپ موشے دیان (17 جون): یونٹ 8200 (اسرائیلی سائبر انٹیلی جنس) کا ہیڈکوارٹر، ایک ہینگر تباہ۔
• کریا، تل نوف ائیربیس، زیپورٹ کیمپ: میزائل حملوں کی تصدیق، لیکن تفصیلات سینسر۔
3۔ اسرائیل کی میڈیا مینجمنٹ:
- 16 جون 2025 کا آرڈر: سینسر چیف نے تمام ذرائع ابلاغ کو "فوجی اڈوں، انفراسٹرکچر نقصانات اور میزائل لگنے کے مقامات" کی رپورٹنگ پر پابندی لگا دی۔
- ترک اور مصری صحافیوں کی گرفتاری (17 جون): حیفا بندرگاہ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے TRT اور الغد کے نامہ نگاروں کو حراست میں لیا گیا۔
4۔ متضاد بیانات:
- ایران کا دعویٰ: 16 اسٹریٹجک مقاصد کو نشانہ بنایا گیا، جن میں حیفا ریفائنری اور وائزمین انسٹی ٹیوٹ شامل ہیں۔
- اسرائیل کا ردعمل: "90% میزائلز کو روک لیا گیا"، لیکن فرانس 24 کے شواہد اس کے برعکس ہیں۔
- فرانس24 کے انکشافات میں ایرانی دعوے کی تصدیق۔
اہم کردار اور ادارے:
• سانسر ایڈمنسٹریشن (اسرائیل): میڈیا کو دباؤ میں رکھنے والا کلیدی ادارہ۔
• فرانس 24 کی تحقیقاتی ٹیم: سیٹلائٹ ڈیٹا (پلینٹ لیبز، گوگل ارتھ) اور سوشل میڈیا ویڈیوز کا تجزیہ کرنے والے افراد پر مشتمل۔
• بازان گروپ (حیفا ریفائنری): نقصانات کا اعتراف کرنے والی کمپنی۔
نتیجہ:
فرانس 24 کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے جنگی نقصانات کو منظم طور پر جان بوجھ کر چھپایا، جبکہ ایرانی حملوں نے اسرائیلی فوجی و اقتصادی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا؛ اور اسرائیل کو پہنچنے والے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اسرائیل دعوی کر رہا ہے۔ اس رپورٹ سے ایک بار پھر اسرائیل کے "ناقابل تسخیر" ہونے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔
تصویری ثبوت:
• حیفا ریفائنری کے قبل/بعد کی سیٹلائٹ تصاویر (دسمبر 2024 vs جون 2025)۔
• رامات ہاشارون پر میزائل حملے کی ویڈیو (17 جون، فیسبک)۔
