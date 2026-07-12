آبنائے ہرمز میں جہازرانی "ممکن نہیں ہے"، ایران

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ خلیج فارس آبی گذرگاہ انتظامی ادارے نے ایک بیان جاری کرکے اعلان کیا کہ اس وقت آبنائے ہرمز سے آمدورفت ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ خطے میں ریاستہائے متحدہ کی فوجی افواج کی حالیہ غیر قانونی کاروائیاں ہیں۔
پی جی ایس اے (PGSA) کے پیغام کا مکمل متن:
تمام محترم درخواست دہندگان کو اطلاع دی جاتی ہے،
خطے میں ریاستہائے متحدہ کی افواج کے حالیہ غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے، اس وقت آبنائے ہرمز سے آمد و رفت ممکن نہیں ہے۔ جلد ہی استحکام اور امن و سکون برقرار ہونے پر، تمام درخواستوں کا نظام الاوقات کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا اور ضروری اجازت نامے جاری کئے جائیں گے۔
آبنائے ہرمز سے گذرنے کی اجازت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ویب سائٹ PGSA.ir ہے۔
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ہم آپ کے صبر اور تعاون کے لئے آپ کے شکرگزار ہیں۔
خلیج فارس آبی گذرگاہ انتظامیہ (PGSA)
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