عراق میں ایران کے سفیر کا رہبر شہید کی تشییع میں تعاون پر عراقی عوام اور حکومت کا شکریہ

اہل بیت نیوزایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عراق میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق نے ایک پیغام میں رہبرِ انقلاب کے جنازے کی تقریبات میں شرکت اور انتظامات پر عراقی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکام، قبائلی عمائدین، دینی شخصیات اور عوام کی وسیع شرکت نے دونوں ممالک کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا۔
آل صادق نے نجف اور کربلا کے مذہبی مراکز، سکیورٹی اداروں اور دیگر متعلقہ اداروں کے کردار کو بھی سراہا، جنہوں نے ان کے بقول تقریبات کے انعقاد اور سکیورٹی انتظامات میں اہم خدمات انجام دیں۔ یہ بیانات ایرانی سفیر کے سرکاری مؤقف کی عکاسی کرتے ہیں۔
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