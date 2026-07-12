ملک اب بھی جنگی حالات سے دوچار ہے:میجر جنرل صفوی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،شہید رہبرِ انقلاب کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کمانڈر کے مشیر میجر جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے کہا کہ ایران اب بھی جنگی حالات سے دوچار ہے اور تمام اداروں کو مکمل تیاری برقرار رکھنی چاہیے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور رہبرِ انقلاب کی شہادت کو دشمن کی ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں ایرانی عوام میں قومی اتحاد اور یکجہتی مزید مضبوط ہوئی ہے۔
صفوی نے کہا کہ رہبرِ انقلاب کی تشییع میں ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں عوام کی وسیع شرکت نے انقلاب کے نظریات سے قوم کی وابستگی کو ظاہر کیا اور یہ ثابت کیا کہ بیرونی دباؤ اور نفسیاتی جنگ عوامی حمایت کو کمزور نہیں کر سکی۔ ان کے مطابق، حالیہ جنگ میں دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا اور ایران کی دفاعی صلاحیتوں اور قومی عزم کو متزلزل نہیں کر سکا۔
انہوں نے قومی وحدت، قیادت کی حمایت، معاشی بہتری اور عوامی فلاح کو موجودہ حالات سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران ماضی کی طرح اس مرحلے سے بھی اتحاد اور داخلی قوت کے بل پر کامیابی سے گزر جائے گا۔
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