ہم آبنائے ہرمز کی حفاظت کریں گے، انتقام ایران کا بنیادی مسئلہ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،بجنورد میں شہید رہبرِ انقلاب کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کمانڈر کے مشیر، میجر جنرل محسن رضائی نے شمالی خراسان کے عوام کی جانب سے تشییع اور تعزیتی تقریبات میں بھرپور شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید رہبر کی تشییع عصرِ حاضر کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک تھی، جس کی گونج بین الاقوامی سطح پر بھی سنائی دی۔
رضائی نے کہا کہ ایران بیک وقت انقلاب کے راستے کو جاری رکھنے اور اپنے قومی حقوق کے حصول کے دو اہم فرائض سے دوچار ہے اور ایرانی قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوششیں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران اپنے دفاعی وسائل اور قومی صلاحیتوں کی بدولت آبنائے ہرمز کی حفاظت جاری رکھے گا، کیونکہ یہ آبی گزرگاہ ملکی سلامتی اور مفادات کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قومی وحدت، ایمان اور دفاعی صلاحیتیں ایران کی قوت کا سرچشمہ ہیں اور انہی کی بدولت ملک اپنے مفادات اور سلامتی کا تحفظ کرتا رہے گا۔
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