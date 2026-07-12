لِنزے گراہم؛ ایران مخالف پالیسیوں کے نمایاں امریکی سینیٹر کی پر اسرار موت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لِنزے گراہم، جن کا نام گزشتہ دو دہائیوں سے ایران کے خلاف سخت گیر پالیسیوں، اقتصادی پابندیوں، فوجی دباؤ اور "زیادہ سے زیادہ دباؤ" (Maximum Pressure) کی حکمت عملی کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، اپنی سیاسی زندگی کے اختتام تک بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنے سخت مؤقف پر قائم رہے۔
لِنزے اولن گراہم 9 جولائی 1955 کو امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں پیدا ہوئے۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے امریکی فضائیہ میں قانونی افسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد ازاں 1994 میں ایوانِ نمائندگان کے رکن منتخب ہوئے اور 2002 میں جنوبی کیرولائنا سے امریکی سینیٹر بنے۔ سینیٹ میں انہوں نے مسلح افواج، عدلیہ اور بجٹ سمیت اہم کمیٹیوں میں خدمات انجام دیں، جس کے باعث امریکی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر ان کا اثر و رسوخ نمایاں رہا۔
گراہم کو ان امریکی سیاست دانوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے ایران کے خلاف سخت ترین پابندیوں کی مسلسل حمایت کی۔ انہوں نے تیل کی برآمدات، بینکاری نظام، بحری نقل و حمل اور مالیاتی شعبے کو نشانہ بنانے والی متعدد پابندیوں کی توثیق کی اور انہیں ایران پر دباؤ بڑھانے کا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔
وہ 2015 کے جوہری معاہدے (برجام) کے بھی سخت مخالف رہے اور بارہا مطالبہ کرتے رہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ مزید بڑھایا جائے۔ ان کا مؤقف تھا کہ سفارتی مذاکرات کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت کا آپشن بھی ہمیشہ میز پر موجود رہنا چاہیے۔
لِنزے گراہم عراق، افغانستان، لیبیا اور شام میں امریکی فوجی مداخلت کے بھی حامی رہے۔ روس اور چین کے خلاف سخت پالیسیوں کی وکالت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کے بارے میں بھی ہمیشہ جارحانہ مؤقف اختیار کیا اور متعدد مواقع پر فوجی کارروائی کے امکان کی حمایت کی۔
ایران سے متعلق ان کے بیانات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول، فوجی دباؤ میں اضافے اور ایران کو مزید تنہا کرنے جیسے مطالبات نمایاں رہے۔ ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ وہ جنگی اور سخت گیر پالیسیوں کو سفارتی حل پر ترجیح دیتے تھے۔
گراہم نے ایران کے اپوزیشن حلقوں، خصوصاً رضا پہلوی سے بھی ملاقاتیں کیں، جنہیں ایران کے اندر اور باہر وسیع سیاسی بحث کا موضوع بنایا گیا۔ انہوں نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سمیت مختلف مواقع پر رضا پہلوی کے ساتھ مشترکہ ظہور کیا، جسے بعض مبصرین نے ایران میں سیاسی تبدیلی کے حامی حلقوں کی حمایت سے تعبیر کیا، جبکہ دوسرے حلقوں نے اسے امریکی خارجہ پالیسی کے دباؤ پر مبنی نقطۂ نظر کا حصہ قرار دیا۔
سیاسی مبصرین کے مطابق لِنزے گراہم نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں ایران کے خلاف پابندیوں، سفارتی دباؤ اور فوجی آپشن کی حمایت جاری رکھی۔ تاہم ان پالیسیوں کے باوجود ایران میں نظام کی تبدیلی کا وہ ہدف، جس کی حمایت بعض امریکی سیاسی حلقے کرتے رہے، عملی طور پر حاصل نہ ہو سکا۔
لِنزے گراہم کی سیاسی زندگی امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اس سخت گیر رجحان کی نمائندگی کرتی ہے جو ایران کے ساتھ تعلقات میں مسلسل دباؤ، پابندیوں اور طاقت کے استعمال کو بنیادی حکمت عملی قرار دیتا رہا۔
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