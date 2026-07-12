امریکہ کی جارحانہ کارروائیاں ایران کے مقابلے میں مایوسی اور ناکامی کا نتیجہ ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن حزام الاسد نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی کارروائیاں واشنگٹن کی مایوسی، اضطراب اور جنگی ناکامی کا اظہار ہیں۔ انہوں نے ایران کی جانب سے یمن کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ تہران نے یمن کے محاصرے کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
الاسد نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف حالیہ اقدامات کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ایران میں عوامی حمایت اور خطے میں مزاحمتی قوتوں کے اتحاد نے امریکی اور اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یمنی عوام اپنے حقوق کے حصول اور محاصرے کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔
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