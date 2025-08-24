https://ur.abna24.com/xjDgY24 اگست 2025 - 10:09 News ID 1719751 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز اربعین 1447ھ؛ ویڈیو | نو عمر قاری قرآن امیر علی گل پور کی تلاوت، موکب نداء الأقصی میں 24 اگست 2025 - 10:09 News ID: 1719751 لیبلز اربعین 1447 ہجری متعلقہ خبریں۔ ویڈیو | پاراچنار، پاکستان کے عوام بھی رہبر انقلاب کی تصاویر کے ساتھ زائرینِ اربعین کی 'میزائل مہم' میں شامل ویڈیو | امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، کہ زمانہ محو حیرت ہے، مولانا یعسوب عباس ویڈیو | اربعینِ امام حسین(ع) نے ہمیں لبیک یا حسین کے پرچم تلے جمع کیا ویڈیو | حریت کے لئے جدوجہد جاری رکھنا، عشق حسین(ع) کا تقاضا ہے غزاوی عوام کی مدد کے لئے، اربعین ریلی کے راستے میں 'خدا کے ہاتھ میں ہاتھ' مہم کا آغاز + ویڈیوز اربعین دنیا والوں کو مقاومت کا پیغام منتقل کرتا ہے اربعین فتح کی بشارت ہے لوگ زیارات کیلئے پیدل جائیں گے، بے شک انہیں جان سے مار دیں، علامہ ناصر عباس ویڈیو | زیارت اربعین کے راستے میں ایران بلیسٹک میزائلوں پر فخر کا نیا طریقہ اربعین کی پائے پیادہ زیارت، پوری دھرتی جتنا بڑا ذریعۂ ابلاغ: 'کائناتی میڈیا' اربعین کی پیادہ روی کے بارے میں آیت اللہ بہجت کی رائے ویڈیو | بازرگان کی سرحد پر اربعین کے لئے عراق کی طرف جاتے ہوئے جارجیا کے زائرین کی عزاداری جو کچھ میں نے عراق میں دیکھا، اربعین سے پہلے / إن الحسین يجمعنا بیس ہزار غیر ملکی زائرین ایران کی سرحدوں سے گذر کر کربلائی بن گئے عیسائی بھی اربعین کے لئے میدان میں، ارمنیوں اور آشوریوں نے اربعین کا موکب قائم کیا اربعین کو دنیا میں وحدت اور استکبار کے خلاف جنگ کی صدائے بازگشت ہونا چاہئے، سربراہ محکمہ اوقاف ایران اس سال کے اربعین کا چہرہ صہیونیت مخالف ہے / ایران آج کی دنیا کا عاشورا ہے، اوقاف ایران کے سربراہ زیارت اربعین کو آسان بنانے کے لئے ایران، عراق اور پاکستان کا باہمی تعاون
