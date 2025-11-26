تصویری رپورٹ | فلسطین کے حامی مظاہرین پر برطانوی پولیس کا دھاوا؛ درجنوں افراد گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانوی پولیس نے ہفتے کے روز فلسطین کے حامی مظاہرین کے اجتماع پر دھاوا بول دیا اور درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ فلسطین کی حمایت میں سرگرم گروپ فلسطین ایکشن کے زیرِ اہتمام منعقد کیا گیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال کیا، حالانکہ احتجاج پُرامن نوعیت کا تھا۔ مظاہرین لندن کی جانب سے غزہ کے خلاف جاری جنگ کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ جنگ، قتل عام اور انسانی بحران کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، تاہم اس کے باوجود پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکام کی جانب سے تاحال گرفتار شدگان کی حتمی تعداد اور الزامات کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
26 نومبر 2025 - 16:39
News ID: 1754464
آپ کا تبصرہ