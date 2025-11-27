اسرائیل کی اعلیٰ عدالت کا فلسطینی قیدیوں کی غذائی بہتری کا حکم نافذ نہ ہو سکا؛ جیلوں میں بھوک کا بحران مزید سنگین

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا ـ کے مطابق عبرانی اخبار ہاآرتص نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود فلسطینی سکیورٹی قیدیوں کی غذائی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور بیشتر قیدی بھوک، ناقص خوراک اور طبی لاپرواہی کا سامنا کر رہے ہیں۔
اخبار کے مطابق جن وکلاء نے عوفر، مجیدو، جلبوع، غانوت، شطہ اور کتسیعوت جیلوں کا دورہ کیا، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ قیدیوں کو فراہم کی جانے والی خوراک کی مقدار پہلے کے مقابلے میں مزید کم کر دی گئی ہے، جبکہ متعدد اسیر شدید حد تک وزن کم ہونے کا شکار ہو چکے ہیں۔ بعض اسیران نے بتایا کہ وہ ’’خواب میں بھی کھانا دیکھتے ہیں‘‘۔
اسرائیلی Supreme Court of Israel نے ستمبر 2024 میں اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ایسے شواہد موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیلی جیل انتظامیہ قیدیوں کو کم از کم انسانی معیارِ زندگی، بالخصوص مناسب خوراک فراہم کرنے کی قانونی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔
یہ فیصلہ انسانی حقوق کی تنظیموں اسرائیلی ایسوسی ایشن فار سول رائٹس اور غیشہ کی جانب سے وزیرِ داخلی سلامتی Itamar Ben-Gvir اور حکومتی قانونی مشیر گالی بہاراف میارا کے خلاف دائر مشترکہ درخواست پر سنایا گیا تھا۔
واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ جنگ کے آغاز کے بعد بن گویر نے تمام فلسطینی سکیورٹی قیدیوں، خواہ وہ غزہ کے ہوں، مغربی کنارے کے یا اسرائیلی عرب شہری ہوں، کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کر دی تھیں، جن میں جیل کے اندر موجود دکانوں (کانٹین) سے مکمل محرومی اور ذاتی کھانا پکانے کے تمام آلات کی ضبطی بھی شامل ہے۔
ہاآرتص کے مطابق متعدد فلسطینی قیدیوں نے مسلسل بھوک، زائد المیعاد خوراک اور آلودہ سبزیوں کی فراہمی کی شکایات کی ہیں۔ ایک قیدی کا وزن 130 کلوگرام سے گھٹ کر صرف 60 کلوگرام رہ گیا ہے، جبکہ کئی دیگر قیدیوں کا وزن 50 کلوگرام سے بھی کم ہو چکا ہے، اس کے باوجود کسی قسم کا باقاعدہ طبی معائنہ نہیں کیا گیا۔
وکلاء نے مزید بتایا کہ بعض اسیر شدید بھوک کے باعث ’’خوراک کے وہم‘‘ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔
اس کے جواب میں اسرائیلی جیل انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک خصوصی پیشہ ور ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور وہ ’’جیل عملے کی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب خوراک کی فراہمی‘‘ کے لیے کام کر رہی ہے۔
دریں اثنا فلسطینی اور انسانی حقوق کے ذرائع کے اندازوں کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں اس وقت 10 ہزار سے زائد فلسطینی قیدی قید ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور ان سب کو تشدد، سخت تفتیش، شدید بھوک اور طبی لاپرواہی جیسے سنگین حالات کا سامنا ہے۔
متعدد بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی جیلوں کی فوری اور غیر جانبدار نگرانی کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کے نتیجے میں، وزارتِ صحت غزہ کے مطابق اب تک 69 ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور 1 لاکھ 70 ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اقوامِ متحدہ نے غزہ کی تباہ کاریوں کی بحالی پر لاگت 70 ارب ڈالر سے زائد ہونے کا تخمینہ لگایا ہے۔
آپ کا تبصرہ