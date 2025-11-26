ادلب: شمال مغربی شام میں شدید دھماکے میں کم از کم پانچ شہری جاں بحق

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شامی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ ادلب کے مغربی علاقے کفر تخاریم میں پیش آیا۔ مقامی دفاعی ادارے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ ایک باغ میں کام کرنے والے شہریوں کے قریب ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً دس مزید افراد زخمی ہوئے۔
زخمیوں کو فوری طور پر کفر تخاریم کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا اور حفاظتی اقدامات کے تحت دھماکے کے مقام کو محفوظ بنایا گیا تاکہ ممکنہ دوسرے دھماکوں سے بچا جا سکے۔
مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا پر دھماکے کی تصاویر شیئر کی ہیں، جن میں دھواں اور آس پاس کے زیتون کے درختوں کو پہنچنے والے نقصان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ دھماکہ اس خطے میں پیش آنے والے گزشتہ حادثات کی یاد دلاتا ہے، جہاں ہتھیار اور گولہ بارود کی غیر محفوظ ذخیرہ اندوزی کے باعث قبل ازیں بھی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے سال ۲۴ جولائی کو شمال ادلب کے علاقے معرة مصرین میں ایک دھماکہ ہوا تھا، جس میں ۱۱ شہری جان کی بازی ہار گئے تھے اور وزارت دفاع شام نے اسے غیر محفوظ ہتھیاروں کے ذخیرے کی وجہ سے قرار دیا تھا۔
