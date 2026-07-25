جب تک حکومتیں اور علماء مشترکہ اتفاقِ رائے تک نہیں پہنچتے، اربعین زائرین کا بحران ختم نہیں ہوگا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اربعین حسینیؑ کے ایام قریب آتے ہی پاکستانی زائرین کی آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنا اور ان کے راستے میں موجود رکاوٹوں کا خاتمہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شیعہ عوام کے اہم ترین مطالبات اور ایران، پاکستان و عراق کے مشترکہ مسائل میں نمایاں حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اگرچہ لاکھوں پاکستانی حضرت امام رضا علیہ السلام، مقدس مقامات اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بے پناہ شوق و عقیدت رکھتے ہیں، لیکن سرحدی پابندیاں، نقل و حمل کے مسائل، سفر کے بڑھتے ہوئے اخراجات، متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان اور بعض انتظامی پالیسیوں نے اس روحانی سفر کو بدستور دشوار بنا رکھا ہے۔
اسی سلسلے میں بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ نے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی نائب سیکرٹری جنرل ملک اقرار حسین علوی سے خصوصی گفتگو کی، جس میں انہوں نے زیارتی امور کے لیے مربوط پالیسی کی تشکیل، نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی اور لاکھوں پاکستانی زائرین کے مطالبات پر حکومتوں کی سنجیدہ توجہ کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستانی عوام کی اہل بیتؑ سے بے مثال عقیدت
ملک اقرار حسین علوی نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت پاکستانی عوام کے دلوں میں نہایت گہری اور ہمہ گیر بنیاد رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا: پاکستان کے لاکھوں شہری، خواہ ان کا سماجی مقام یا معاشی حیثیت کچھ بھی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو اپنی سب سے بڑی روحانی دولت سمجھتے ہیں، جبکہ امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام اور دیگر مشاہدِ مقدسہ کی زیارت کو اپنی زندگی کی سعادت اور آرزو تصور کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ عقیدت کسی خاص طبقے یا مسلک تک محدود نہیں، بلکہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمان ایران اور عراق کا رخ کرتے رہے ہیں تاکہ زیارت، توسل اور ان مقدس مقامات کی روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔
زائرین کی تنظیم و انتظام کے لیے مؤثر نظام کا فقدان
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی نائب سیکرٹری جنرل نے پاکستانی زائرین کو درپیش مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: اگرچہ زیارتی سفر کی ایک طویل تاریخ موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستانی زائرین کے امور کو منظم اور مؤثر انداز میں چلانے کے لیے کوئی جامع اور مضبوط نظام تشکیل نہیں دیا جا سکا۔
انہوں نے کہا کہ خطے کی سیاسی تبدیلیاں، زمینی سرحدوں کی صورتحال اور مختلف ممالک کی پالیسیوں نے زیارتی سفر کو متاثر کیا ہے، تاہم عوام کے مذہبی عقائد اور دینی جذبات کا احترام حکومتوں کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق جمہوری اسلامی ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان دونوں کو زائرین کے مسائل کے حل کے لیے مزید سنجیدہ اقدامات کرنے چاہییں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی پالیسیوں کے علاوہ انتظامی کمزوریاں، ادارہ جاتی خامیاں، متعلقہ اداروں کی مشکلات، علماء و دینی شخصیات کے درمیان بعض مسائل اور زیارتی قافلوں کے منتظمین کو درپیش رکاوٹیں بھی اس بحران کی پیچیدگی میں اضافہ کر رہی ہیں۔
انہوں نے کہا: ان تمام مشکلات کے باوجود ہم اب تک زائرین کے امور کے لیے ایک منظم، مربوط اور قابلِ اعتماد نظام قائم نہیں کر سکے، اسی لیے آج بھی متعدد مسائل اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مشترکہ لائحۂ عمل کی تشکیل ناگزیر ہے
ملک اقرار حسین علوی نے متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان کو زائرین کے مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا: جب تک علماء، دینی جماعتیں، مذہبی تنظیمیں، سرکاری و غیر سرکاری ذمہ داران، زیارتی قافلوں کے منتظمین اور خود زائرین ایک مشترکہ پروگرام اور متفقہ حکمتِ عملی پر متفق نہیں ہوتے، اس وقت تک موجودہ مشکلات کا پائیدار حل ممکن نہیں۔
انہوں نے پاکستان کی تمام شیعہ مذہبی و سماجی قوتوں پر زور دیا کہ وہ اختلافات سے بالاتر ہو کر زائرین کے امور کی تنظیم کے لیے ایک جامع اور اسٹریٹجک دستاویز تیار کریں تاکہ تمام مذہبی اور سماجی صلاحیتوں کو اس اہم مسئلے کے حل کے لیے بروئے کار لایا جا سکے۔
حکومت پاکستان کے وعدے عملی شکل اختیار نہ کر سکے
مرکزی نائب سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین پاکستان نے گزشتہ برسوں میں حکومت پاکستان اور متعلقہ حکام کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: زائرین کے مسائل کے حل کے حوالے سے متعدد وعدے کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی مؤثر اور عملی اقدامات کی صورت اختیار نہیں کر سکا، جس کے باعث پاکستانی زائرین آج بھی سنگین مشکلات اور خطرات سے دوچار ہیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس مسئلے کا جائزہ حقیقت پسندانہ انداز میں لیا جانا چاہیے اور حکومت پاکستان، جمہوری اسلامی ایران اور بین الاقوامی حالات و تقاضوں کو بیک وقت مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا: اگر متعلقہ ادارے، علماء، عوامی نمائندے اور حکومتی ذمہ داران مشترکہ عزم اور حقیقت پسندانہ سوچ کے ساتھ اتفاقِ رائے پیدا کر لیں تو پاکستانی زائرین کے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع، قابلِ عمل اور دیرپا حکمتِ عملی مرتب کی جا سکتی ہے۔
زمینی راستہ، زائرین کے لیے سب سے سستا اور مؤثر ذریعہ
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی نائب سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے ایک بڑے طبقے کی معاشی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: پاکستان میں بے شمار ایسے افراد ہیں جو محدود مالی وسائل رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل بیت علیہم السلام کے روضہ ہائے اقدس کی زیارت کی شدید خواہش ان کے دلوں میں موجود ہے اور وہ کربلائے معلیٰ اور دیگر مقدس مقامات کی حاضری کو اپنی زندگی کی عظیم سعادت سمجھتے ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ تفتان بارڈر کے ذریعے زمینی راستہ پاکستانی زائرین کے لیے سب سے موزوں اور عملی آپشن ہے۔
انہوں نے کہا: اس راستے کے ذریعے زائرین کم ترین اخراجات کے ساتھ بسوں کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، اور دیگر ذرائع نقل و حمل کے مقابلے میں یہی راستہ عام لوگوں کے لیے سب سے زیادہ قابلِ استطاعت ہے۔
تفتان ریلوے لائن کی بحالی، زائرین کے اخراجات میں کمی کا مؤثر ذریعہ
ملک اقرار حسین علوی نے پاکستان کے ریلوے نظام کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ماضی میں مسافر ٹرینیں تفتان بارڈر تک چلتی تھیں اور کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں سے زائرین بڑی سہولت کے ساتھ اس راستے سے سفر کرتے تھے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں یہ سہولت ختم کر دی گئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا ریلوے نیٹ ورک آج بھی بڑی تعداد میں زائرین کی نقل و حمل کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر اس ریلوے سروس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے تو سڑک کے ساتھ ساتھ ریل کے ذریعے بھی ہزاروں زائرین کم خرچ میں سفر کر سکیں گے۔
سمندری راستہ لاکھوں زائرین کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا
کراچی اور چابہار کے درمیان سمندری راستہ شروع کرنے کی تجاویز کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا: اگرچہ اس نوعیت کی تجاویز سامنے آتی رہی ہیں، لیکن بحری جہازوں کی گنجائش محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ لاکھوں پاکستانی زائرین کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔
انہوں نے واضح کیا کہ سمندری سفر زیادہ سے زیادہ ضرورت کے ایک محدود حصے کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ بنیادی اور مؤثر حل بدستور زمینی اور ریلوے راستوں کو مضبوط بنانا ہی ہے۔
اربعین کے ایام میں ایران کو اپنی تمام سہولیات بروئے کار لانی چاہییں
انہوں نے اربعین کے دوران زیارتی سفر میں غیر معمولی اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمہوری اسلامی ایران سے مطالبہ کیا کہ اس مختصر مدت میں اپنی تمام ممکنہ سہولیات زائرین کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔
انہوں نے کہا: چونکہ اربعین کا موسم صرف چند ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اگر انہی دنوں میں نقل و حمل، سرحدی خدمات اور ضروری بنیادی ڈھانچے کو تقویت دی جائے تو زائرین کی بڑی تعداد کو درپیش مشکلات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔
فضائی سفر کے بھاری اخراجات، لاکھوں مشتاقانِ زیارت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی نائب سیکرٹری جنرل نے کہا کہ فضائی سفر پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد کی مالی استطاعت سے باہر ہے۔
انہوں نے کہا: اربعین کے ایام میں ایران اور عراق کے فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں، ویزا سے متعلق اخراجات کے ساتھ مل کر زائرین پر انتہائی بھاری مالی بوجھ ڈال دیتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: اسی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام کے بے شمار عاشق شدید خواہش کے باوجود صرف معاشی مشکلات کے باعث اس روحانی سفر سے محروم رہ جاتے ہیں۔
عراق کی نئی پابندیوں اور پاکستان کی زیارتی پالیسیوں پر تنقید
ملک اقرار حسین علوی نے زیارت سے متعلق بعض نئی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زائرین کے ایک حصے کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا کسی منطقی جواز پر مبنی نہیں۔
انہوں نے کہا: اس قسم کے فیصلے عملاً بے شمار مشتاقانِ زیارت کو اس سعادت سے محروم کر دیتے ہیں۔
انہوں نے پاکستان میں زیارتی قافلوں کے منتظمین سے متعلق نئی پالیسیوں کو بھی غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا: یہ پالیسیاں زائرین کے مسائل حل کرنے کے بجائے بعض مواقع پر ان میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے کا سبب بنی ہیں۔
تینوں ممالک کو اپنی زیارتی پالیسیوں پر مشترکہ نظرِ ثانی کرنا ہوگی
مرکزی نائب سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین پاکستان نے اس حصے کے اختتام پر زور دیتے ہوئے کہا: پاکستانی زائرین کے مسائل کا حل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایران، پاکستان اور عراق بیک وقت عملی اقدامات نہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو زمینی راستوں پر عائد موجودہ پابندیاں ختم کرنی چاہییں، جمہوری اسلامی ایران کو بالخصوص اربعین کے ایام میں زائرین کے استقبال کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنی چاہییں، جبکہ حکومت عراق کو ویزا پالیسی اور زیارتی ضوابط پر نظرثانی کرنی چاہیے۔
انہوں نے تاکید کی: صرف تینوں ممالک کے درمیان مؤثر تعاون، باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ پالیسی سازی کے ذریعے ہی لاکھوں پاکستانی زائرین کے مسائل کو بنیادی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔
ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی نائب سیکرٹری جنرل نے گفتگو کے اس حصے میں ایران اور پاکستان کے درمیان موجود گہرے دینی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے باہمی تعاون کا فروغ ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا: دونوں قومیں مشترکہ اعتقادی بنیادوں اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے مضبوط رشتے میں بندھی ہوئی ہیں، اور یہی مشترکات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور تعاون کو مزید وسعت دینے کی مضبوط بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جبکہ ایران ایک عظیم تہذیبی، تاریخی اور ثقافتی ورثے کا حامل ہمسایہ ملک ہے، اس لیے دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے سے نہ صرف مشترکہ قومی مفادات کو تقویت ملے گی بلکہ عالم اسلام میں بھی زیادہ استحکام اور اتحاد پیدا ہوگا۔
عوام کے دینی جذبات کا احترام حکومتوں کی ذمہ داری ہے
ملک اقرار حسین علوی نے مختلف اوقات میں زائرین کی آمد و رفت پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ان پابندیوں کے نتیجے میں بے شمار ایسے افراد، جو اہم مذہبی مناسبتوں میں شرکت اور مقدس مقامات کی زیارت کے خواہاں ہوتے ہیں، اس عظیم سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا: حکومتوں کو انتظامی اور سکیورٹی تقاضوں کے ساتھ ساتھ عوام کے دینی جذبات اور مذہبی مناسک کی ادائیگی کے حق کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور باہمی حسنِ نیت اور تعاون کے ذریعے زیارت کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہییں۔
ایران، پاکستان اور عراق کے سہ فریقی اجلاس ابھی تک عملی نتائج نہیں دے سکے
مرکزی نائب سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین پاکستان نے زائرین کے مسائل کے حوالے سے ایران، پاکستان اور عراق کے درمیان منعقد ہونے والے مشترکہ اجلاسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا: گزشتہ برسوں میں اس موضوع پر متعدد سہ فریقی اجلاس منعقد ہوئے، لیکن بدقسمتی سے اب تک ان کے کوئی ایسے عملی اور مؤثر نتائج سامنے نہیں آئے جن سے پاکستانی زائرین کے مسائل میں حقیقی کمی واقع ہوئی ہو۔
انہوں نے مزید کہا: بعض مواقع پر تو ان اجلاسوں کے بعد اختیار کی جانے والی نئی پالیسیوں نے مشکلات کم کرنے کے بجائے مزید نئی پابندیاں پیدا کر دیں، جس سے زائرین کا سفر پہلے سے بھی زیادہ دشوار ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک کی اپنی اپنی ترجیحات اور خدشات ہیں۔
جمہوری اسلامی ایران زائرین کی آمد و رفت اور نقل و حمل کے انتظامات کو مدنظر رکھتا ہے، پاکستان کو اپنی سرحدی اور سکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بعض تحفظات لاحق ہیں، جبکہ عراق زائرین کی پذیرائی اور انتظامات سے متعلق اپنی ضروریات پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن حکومتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کریں، نہ کہ لاکھوں زائرین کے راستے میں نئی رکاوٹیں کھڑی کریں۔
انہوں نے مزید کہا: لاکھوں زائرین کی نقل و حرکت کے دوران بعض مشکلات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن حکومتوں کا اصل فرض ان مشکلات کا بہتر انتظام کرنا اور زیارت کو آسان بنانا ہے، نہ کہ اسے مزید دشوار بنا دینا۔
ایران، پاکستان اور عراق سے مشترکہ مطالبہ
ملک اقرار حسین علوی نے گفتگو کے اختتام پر ایران، پاکستان اور عراق کے درمیان مؤثر تعاون کو لاکھوں پاکستانی زائرین کا سب سے اہم مطالبہ قرار دیتے ہوئے کہا: آج پاکستان کے لاکھوں افراد اربعین حسینیؑ میں شرکت، حضرت سیدالشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضۂ اقدس کی زیارت اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی حاضری کے شدید خواہش مند ہیں، لیکن موجودہ پابندیوں کے باعث وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زیارت سے محرومی صرف معاشی مشکلات کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا ایک اہم سبب پالیسی سازی اور انتظامی کمزوریاں بھی ہیں۔
انہوں نے کہا: ایران، پاکستان اور عراق کی حکومتوں کو موجودہ پالیسیوں پر سنجیدگی سے نظرِ ثانی کرتے ہوئے مشترکہ تدابیر اختیار کرنی چاہییں تاکہ زائرین کے لیے آسان، محفوظ اور کم خرچ زیارتی سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔
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