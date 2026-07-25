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یمن کی بڑھتی ہوئی طاقت

سعودی آرامکو میں وسیع آتشزدگی

25 جولائی 2026 - 17:08
News ID: 1844866
سعودی آرامکو میں وسیع آتشزدگی

سیٹلائٹ تصاویر سعودی عرب کی آرامکو تنصیبات میں آتشزدگی کے کئی بڑے دھبے دکھا رہی ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ امریکی ناسا سے منسلک VIIRS کمپنیوں نے جنوبی صوبے جازان میں ـ جس کو یمن اپنا مقبوضہ علاقہ سمجھتا ہے ـ آرامکو ریفائنری کی حدود میں آتشزدگی کے کئی بڑے دھبے شناخت کر لئے ہیں۔

یہ واقعہ سعودی عرب میں رونما ہونے والے دوسرے کئی واقعات کی طرح، یمن کے الحدیدہ صوبے پر سعودی فضائی جارحیت کے جواب میں یمن کے میزائل ڈرون حملوں کے بعد رونما ہؤا ہے۔

سعودی آرامکو میں وسیع آتشزدگی

آرامکو سعودی عرب کے 99 فیصد رجسٹرڈ تیل ذخائر کی ذمہ دار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز کی سرزمین میں 259 ارب بیرل خام تیل موجود ہے۔

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