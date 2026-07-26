المشاط: یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں جائز دفاع کے دائرے میں ہیں، محاصرہ ختم ہونے تک جاری رہیں گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مہدی المشاط نے جاری کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام گزشتہ تقریباً 12 برسوں سے اپنے مطالبات کے حق میں ثابت قدم ہیں اور ان کے بقول بالآخر کامیابی یمنی عوام ہی کی ہوگی۔ انہوں نے یمنی مسلح افواج کی کارروائیوں کے خلاف کیے جانے والے اعتراضات اور مذمتی بیانات کو بے اثر قرار دیا۔
یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ صنعاء کے مطالبات واضح اور منصفانہ ہیں، جن میں سب سے اہم یمن کا محاصرہ ختم کرنا اور اس کے خلاف فوجی جارحیت روکنا شامل ہے۔
انہوں نے سعودی عرب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ غلط وعدوں پر انحصار بحران کے حل کا راستہ نہیں بن سکتا۔
مہدی المشاط نے آخر میں زور دیا کہ صنعاء حکومت کے نقطۂ نظر کے مطابق یمن کے خلاف جارحیت کے خاتمے اور مکمل محاصرہ ختم کیے بغیر کوئی حل ممکن نہیں۔ انہوں نے یمنی مسلح افواج کی کارکردگی کو مضبوط اور منظم قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی۔
آپ کا تبصرہ