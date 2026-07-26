یمنی فوج کا سعودی اتحاد کا جاسوس و جنگی ڈرون مار گرانے کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی خبر رساں ادارے سبا نے رپورٹ کیا کہ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ گرایا جانے والا ڈرون ترکی ساختہ بیرقدار آکینجی تھا جو سعودی اتحاد سے تعلق رکھتا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ ڈرون صوبہ الجوف کی فضائی حدود میں اپنے مشن کے دوران مناسب ہتھیار کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے ڈرون کو مار گرانے کے طریقہ کار یا کارروائی کے درست وقت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ اقدام یمن کی فضائی حدود میں دشمنانہ سرگرمیوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔
یمنی مسلح افواج نے اپنے بیان کے اختتام پر یمن کی خودمختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فضائی حدود اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا مقابلہ جاری رکھیں گی اور اس مقصد کے لیے ضروری صلاحیتوں اور وسائل سے لیس ہیں۔
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