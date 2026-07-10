شہید رہبر انقلاب کی عظیم الشان تشییع ایران کی قوت کی علامت ہے:یمنی سفیر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کے سفیر ابراہیم الدیلمی نے کہا ہے کہ حالیہ عظیم الشان تشییع نے ایران کی تنظیمی صلاحیت اور قومی یکجہتی کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس تقریب نے خطے میں ممکنہ سیاسی تبدیلیوں اور مزاحمتی قوتوں کے درمیان مزید ہم آہنگی کی راہ ہموار کی ہے۔
الدیلمی کے مطابق، یمنی وفد کی شرکت علامتی اہمیت کی حامل تھی اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات کو تقویت ملی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذکورہ تقریب نے خطے کے ممالک کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کا پیغام دیا ہے۔ یہ بیانات سفیر کے ذاتی مؤقف کی عکاسی کرتے ہیں اور ان پیش گوئیوں یا دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
آپ کا تبصرہ