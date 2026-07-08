https://ur.abna24.com/xkDhJ8 جولائی 2026 - 18:09 News ID 1837436 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو || قم میں شہید رہبر انقلاب کے تشییع جنازے پر ابنا کی خصوصی رپورٹ 8 جولائی 2026 - 18:09 News ID: 1837436 مآخذ: ابنا دانلوڈ 19 MB لیبلز شہید رہبر امام خامنہ ای قم المقدس آیت اللہ خامنہ ای اسلامی جمہوریہ ایران متعلقہ خبریں۔ کاظمین میں شہید رہبرِ انقلاب کے اہلِ خانہ کے پیکروں کی آمد نجف کے گورنر: شہید رہنما کی آخری رسومات میں 25 لاکھ افراد نے شرکت کی انصار اللہ: شہید رہنما کی شاندار آخری رسومات ایران کے نظام کی حمایت کا عوامی ریفرنڈم تھیں اسلامی انقلاب کے شہید رہنما کی آخری رسومات میں اہلِ نجف کی بھرپور شرکت عراقی میڈیا کی رپورٹ: آخر کس گناہ میں شہید کیا گیا؟ ایرانی عوام نے مزاحمت کے دشمنوں کو دوٹوک پیغام دے دیا تصویری خبر|| عراق کے شہر نجف اشرف میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع جنازہ نجف اشرف: عراق رہبرِ شہیدِ امت کا میزبان؛ کروڑوں عراقی تشییع جنازہ میں شریک + 7+ویڈیوز نجف ایک تاریخی وداع کی دہلیز پر/ رہبرِ شہید اور ان کے شہید اہل خانہ کے پیکر لے جانے والا طیارہ نجف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا
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