عراقی حکام : نجف اشرف میں شہید رہبر کے تشییع میں تقریباً 30 لاکھ افراد شریک ہوئے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی اعلیٰ کمیٹی برائے تشییع کے سرکاری ترجمان میجر جنرل سعد معن نے اعلان کیا ہے کہ نجف اشرف میں سید علی خامنہ ای کے جنازے کے جلوس میں تقریباً 30 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ان کے مطابق یہ تخمینہ زمینی مشاہدات، میڈیا رپورٹس اور دیگر دستیاب معلومات کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ شرکاء کا ہجوم متعدد مقامات تک پھیلا ہوا تھا۔ اس سے قبل کمیٹی کی جانب سے پورے سلسلۂ تشییع میں ایک کروڑ سے زائد افراد کی شرکت کے غیر سرکاری ابتدائی اندازوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جبکہ ایرانی قونصل خانے کے ایک عہدیدار نے کربلا میں 60 لاکھ افراد کی موجودگی کا دعویٰ کیا تھا۔ ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
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