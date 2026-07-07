اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| نائجیریا میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع جنازہ 7 جولائی 2026 - 20:50 News ID: 1836974 مآخذ: ابنا لیبلز رہبر شہید کی تشییع جنازہ شہید رہبر امام خامنہ ای آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای قم المقدس مسجد جمکران متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ ۲ 10 کلومیٹر طویل سڑک، سراسر سوگ، سراسر انتقام کا مطالبہ، فنانشل ٹائمز + ویڈیو تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کی نماز جنازہ ادا روضۂ مبارک امام رضاؑ میں شہید رہبرِ انقلاب کی تدفین؛ انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کا اعلان کر دیا شہیدرہبرکا جسدِ مبارک لے جانے والا طیارہ نجفِ اشرف پہنچ گیا عراقی وزیراعظم نجف ایئرپورٹ پر شہید رہبرِ انقلاب کے جسدِ خاکی کا استقبال کریں گے کربلا میں ایرانی قونصل جنرل نے شہید رہنما کی آخری رسومات کی تفصیلات بیان کر دیں لبنانی شریکِ تشییع: یہ اجتماع دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ایران کمزور نہیں، ایک علاقائی طاقت بن چکا ہے
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