اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| عراق کے شہر نجف اشرف میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع جنازہ 8 جولائی 2026 - 16:55 News ID: 1837406 مآخذ: ابنا لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران تہران شہید رہبر امام خامنہ ای آیت اللہ خامنہ ای عراق نجف اشرف متعلقہ خبریں۔ کربلا میں ایرانی قونصل جنرل نے شہید رہنما کی آخری رسومات کی تفصیلات بیان کر دیں ایرانی عوام نے مزاحمت کے دشمنوں کو دوٹوک پیغام دے دیا شہیدرہبرکا جسدِ مبارک لے جانے والا طیارہ نجفِ اشرف پہنچ گیا عراقی میڈیا کی رپورٹ: آخر کس گناہ میں شہید کیا گیا؟ تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ ۲ تصویری خبر|| نائجیریا میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع جنازہ اسلامی انقلاب کے شہید رہنما کی آخری رسومات میں اہلِ نجف کی بھرپور شرکت انصار اللہ: شہید رہنما کی شاندار آخری رسومات ایران کے نظام کی حمایت کا عوامی ریفرنڈم تھیں تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ نجف کے گورنر: شہید رہنما کی آخری رسومات میں 25 لاکھ افراد نے شرکت کی کاظمین میں شہید رہبرِ انقلاب کے اہلِ خانہ کے پیکروں کی آمد تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کی نماز جنازہ ادا ویڈیو || قم میں شہید رہبر انقلاب کے تشییع جنازے پر ابنا کی خصوصی رپورٹ
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