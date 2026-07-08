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تصویری خبر|| عراق کے شہر نجف اشرف میں شہید رہبر انقلاب کی تشییع جنازہ

8 جولائی 2026 - 16:55
News ID: 1837406
مآخذ: ابنا

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