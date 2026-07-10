مشہد میں تشییع کے ساتھ ساتھ اسکردو میں بھی رہبرِ شہید کو پُرعقیدت الوداع

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مشہد مقدس میں رہبرِ شہیدِ انقلابِ اسلامی کی تشییع کے ساتھ ہی پاکستان کے شمالی شہر اسکردو میں بھی ہزاروں افراد نے ایک بڑے تعزیتی اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے رہبرِ شہید کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور انقلابِ اسلامی کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔
تقریب کے دوران مشہد مقدس میں ہونے والی تاریخی اور لاکھوں افراد پر مشتمل تشییع کی براہِ راست نشریات بڑی اسکرینوں پر دکھائی گئیں، جنہیں دیکھ کر شرکاء نے انقلابی نعرے بلند کیے، مرثیہ خوانی کی اور ایرانی عوام کے غم میں اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔
شرکاء نے اس موقع پر انقلابِ اسلامی اور رہبرِ شہید کے افکار و اہداف سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے اس راہ کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
اسکردو، جو پاکستان کے انتہائی شمالی علاقے میں واقع ہے، اہلِ بیتؑ سے گہری عقیدت، ایران کے ساتھ مذہبی و ثقافتی قربت اور انقلابِ اسلامی سے خصوصی وابستگی کے باعث "چھوٹا ایران" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
مشہد اور اسکردو میں بیک وقت منعقد ہونے والی ان سوگوار تقریبات نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان مذہبی، روحانی اور جذباتی رشتوں کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی، جہاں سرحدوں سے بالاتر ہو کر اسکردو اور مشہد کے عوام رہبرِ شہیدِ امتِ اسلامی کے غم میں ایک دوسرے کے شریک دکھائی دیے۔
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