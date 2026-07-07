https://ur.abna24.com/xkD6m7 جولائی 2026 - 20:55 News ID 1836977 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ ۲ 7 جولائی 2026 - 20:55 News ID: 1836977 مآخذ: ابنا تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم لیبلز شہید رہبر امام خامنہ ای آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای اسلامی جمہوریہ ایران قم المقدس مسجد جمکران امام خامنہ ای تشییع جنازہ متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر|| نائجیریا میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع جنازہ تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کی نماز جنازہ ادا تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ شہیدرہبرکا جسدِ مبارک لے جانے والا طیارہ نجفِ اشرف پہنچ گیا ویڈیو || مصلی تھران سے ابنا نیوز کی خصوصی رپورٹ کربلا میں ایرانی قونصل جنرل نے شہید رہنما کی آخری رسومات کی تفصیلات بیان کر دیں فنانشل ٹائمز: 10 کلومیٹر طویل راستہ سوگواروں سے بھر گیا، کروڑوں ایرانی جدید تاریخ کی عظیم ترین تشییع میں شریک عراقی وزیراعظم نجف ایئرپورٹ پر شہید رہبرِ انقلاب کے جسدِ خاکی کا استقبال کریں گے روضۂ مبارک امام رضاؑ میں شہید رہبرِ انقلاب کی تدفین؛ انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کا اعلان کر دیا 10 کلومیٹر طویل سڑک، سراسر سوگ، سراسر انتقام کا مطالبہ، فنانشل ٹائمز + ویڈیو سمینار "رہبرِ شہیدِ امت کا تزویراتی اور تہذیبی ورثہ"؛ رہبرِ شہید کا جنازہ، ایک عظیم واقعہ 'عالم اسلام سے وسیع تر' ایک رپورٹ
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