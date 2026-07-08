اسلامی انقلاب کے شہید رہنما کی آخری رسومات میں اہلِ نجف کی بھرپور شرکت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عراق کے مقدس شہر نجف میں آج اسلامی انقلاب ایران کے شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق، نجف اشرف کی سڑکوں پر شہر کے مقامی باشندوں کے علاوہ عراق کے مختلف صوبوں سے آنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شہری صبح سویرے ہی الوداعی تقریب میں شرکت کے لیے جمع ہونا شروع ہوگئے تھے۔
رپورٹ کے مطابق، تشییعی جلوس کے اختتام پر میت کو نجف اشرف سے کربلا منتقل کیا جانا تھا، جہاں راستے بھر میں مزید لاکھوں افراد کی شرکت متوقع تھی۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ عراق کے عوام نے اس موقع پر اسلامی انقلاب کے رہنما کے ساتھ اپنی وابستگی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ رہنما کو مزاحمت اور استقامت کی علامت قرار دیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی سیاسی و مذہبی قیادت کے دوران مختلف مزاحمتی گروہوں کی حمایت کی اور انہیں مضبوط بنانے میں کردار ادا کیا۔
رپورٹ کے مطابق، نجف اور عراق کے دیگر علاقوں سے آنے والے افراد مسلسل تشییعی جلوس میں شامل ہو رہے تھے، جبکہ ہزاروں افراد آخری دیدار اور الوداعی لمحات میں شرکت کے منتظر تھے۔ رپورٹ میں اس منظر کو ایران اور عراق کے عوام کے درمیان قریبی تعلقات اور یکجہتی کی علامت قرار دیا گیا۔
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