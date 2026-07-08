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قم سے تھران کا سفر مصلی تھران میں شہید امام خامنہ ای جسد مطہر پر سلامی دیکھیں ابنا نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ

8 جولائی 2026 - 18:23
News ID: 1837444
قم سے تھران کا سفر مصلی تھران میں شہید امام خامنہ ای جسد مطہر پر سلامی دیکھیں ابنا نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں

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