https://ur.abna24.com/xkDhS8 جولائی 2026 - 18:23 News ID 1837444 نیوز سروس اسلامی جمہوریہ ایران اصلی صفحہ نیوز سروس اسلامی جمہوریہ ایران قم سے تھران کا سفر مصلی تھران میں شہید امام خامنہ ای جسد مطہر پر سلامی دیکھیں ابنا نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ 8 جولائی 2026 - 18:23 News ID: 1837444 اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں دانلوڈ 55 MB لیبلز رہبر شہید سے وداع قم المقدس تھران ابنا ویڈیوز متعلقہ خبریں۔ ویڈیو | عراقیوں کا نعرہ: امامِ شہیدِ امت کی تشییع میں عراقیوں کا نعرہ
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